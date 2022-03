Roman Escobarmovitch.

Rien ne va plus pour l’oligarque russe depuis que Vladimir Poutine un ordonné l’invasione dell’Ucraina. Ses liens avec le president russe sont pointés du doigt, et le sanzioni contro Chelsea et sa personne ne font que s’accumuler. Ce Lundi, una BBC affermare avoir découvert des traces de corruzione qui ont permis au président de Chelsea de faire fortune.

La BBC aurait mené son enquête en partie grâce à des archives de la police russe. La chaîne anglaise révèle qu’une partie de la fortune de Roman Abramovitch serait tirée d’actions criminelles telles que le braquage d’un train rempli d’essence en 1992, l’achat d’une compagnie pérestrolière grâce àt des en 1995 , et l’enlèvement à Moscou d’un concurrent chinois au rachat d’une autre compagnie pétrolière en 2002. Déjà sur la liste noire du gouvernement anglais, Roman Abramovitch fera également son entrée sur la comp agé de l’, on celle compé de l ‘ autres oligarques russes dans le cadre du quatrième paquet de sanzioni contro Moscou.

#Ucraina | Il 4e paquet de sanzioni approvato hier au COREPER II est adottato. Ces sanzioni seront publiées aujourd’hui au Journal officiel de l’Union européenne. — Présidence française du Conseil de l’UE ???? (@Europa2022FR) 15 marzo 2022

Interdit de territoire en Angleterre, bientôt en Europe, le monde se restreint de plus en plus pour Roman Abramovitch.

BB