Crystal Palace – Manchester City 0-0

La pieuvre Patrick Vieira est toujours aussi collante.

Battuto dal Crystal Palace cet automne à l’Etihadil Manchester City è una novità per quanto riguarda i risultati Aquile ce lundi a Selhurst Park (0-0). Les hommes de Pep Guardiola ont arrosé la cage londonienne, à l’image de Ryad Mahrez, mais l’international Algeria a vu ses tentatives finir dans les bras de Vicente Guaita (22e32e), ou en dehors du cadre (45e). Le portier espagnol aussi écoeuré lo chef d’orchestre Kevin De Bruyne (14)e26e). In totale, les hommes de Pep Guardiola ont frappé 18 fois au but. Sans parvenir à trouver la faille.

Tous ou presque ont saggié, mais ni John Stones (19eni Phil Foden (27 .)e) n’ont réglé la mire, et Bernardo Silva n’est pas parvenu à suffisamment redresser le centre tendu de Jack Grealish (71e). Sauvés par le poteau sur un colpo di canone di João Cancelo (19e), les Aquile ont fait le dos rond et obtenu le point qu’ils venaient chercher. Tanto più per le ambizioni del City, qui risque de voir Liverpool revenir à un point mercredi.

On savait que le réchauffement climatique était une réalité, mais de la à voir l’avance du champion fondre comme neige au soleil…

Palazzo di Cristallo (4-3-3): Guaita – Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell – Kouyaté, Schlupp, Gallagher – Olise (Ayew, 65e), Mateta (Edouard, 65.)e), Zaha. Entraneur: Patrizio Vieira.

Manchester City (4-3-3): Ederson – Walker, Stones, Laporte, Cancelo – Rodrigo, De Bruyne, Bernardo – Mahrez, Foden, Grealish. Entraneur: Pep Guardiola.