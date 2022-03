Formula 1 | Vettel possiede un simulatore di Aston Martin F1 chez lui

En raison des contraintes de logistique et de temps, il n’est pass toujours facile pour les pilotes de F1 de se rendre à l’usine de leur équipe pour rouler dans le simulateur.

Chez Aston Martin F1 per esempio, Sebastian Vettel n’avait pas pu découvrir le tracé de Djeddah sur le simulateur l’année dernière, et il avait donc dû se rendre au premier Grand Prix d’sanie ‘Arabie’s expedition de l’Arabie de la pista.

Mais bonne nouvelle pour le quadruple champion du monde allemand : son équipe lui a offert un simulateur qu’il pourra désormais utiliser depuis son domicile.

L’écurie britannique a travaillé sur la construction de ce simulateur l’année dernière, celui-ci comprenant des parti fisiche dell’AMR21, il monoplace de l’an passé.

Il possède égallement un siège de course, un appuie-tête et des ceintures de sécurité. Il est équipé de trois écrans, deux pouvant s’avérer trop justes en terms de visibilité, offrant à Vettel le plus de réalisme possible.

Ce projet a été imaginé puis démarré il ya presqu’un an, et la construction débutée au mois de Juillet et terminée en Septembre.

Per l’Aston Martin F1, il campione quadruplo del mondo può utilizzare il simulatore avant chaque Grand Prix est une preuve que l’Allemand est pleinement engagé dans il progetto di figlio équipe. Cela lui permettra égallement de se préparer et de performer du mieux possible.