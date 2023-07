Kylian Mbappe è stato eliminato dal tour in Giappone dal Paris Saint-Germain

Insieme alla partenza di uno dei migliori giocatori del mondo, il Paris Saint-Germain, che ha già perso l’argentino Lionel Messi A giugno è partito per Miami dopo un biennio misto che avrebbe già cancellato i 100-200 milioni che potrebbe portare il trasferimento di un attaccante dei Blues.

Capocannoniere nella storia del club (212 gol in 260 partite, prima dei 200 gol)Edinson Cavani), Mbappe ha firmato un nuovo contratto nel maggio 2022, quando era già libero di partire. Ma da allora, gli scambi sempre più attivi tra i due campi hanno avvelenato l’ultima stagione e poi la preparazione estiva del Psg.

Per mesi ha raddoppiato i suoi fiori, N.7 di picche e colpi di pressione, e Mbappé in particolare si è lamentato del suo posto.AsseAl Paris Saint-Germain ha anche fatto trapelare la sua insoddisfazione per l’ingaggio da parte di chi lo circonda, prima di negarlo ai giornalisti.

Ha sollevato anche – la nuova – l’esclusione del Paris Saint-Germain dagli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, il malcontento del campione del mondo 2018, che ha poi annunciato: “Il nostro massimo, tutto qui“.

Ad aprile si è scagliato su Instagram contro le comunicazioni del club, incentrate esclusivamente sulla sua persona per il suo estro, piuttosto che parlarne discretamente internamente. “Il Paris Saint-Germain è una grande famiglia, ma sicuramente non è Kylian Saint-Germainaveva scritto.

Lo scorso giugno la crisi si è fatta più grave: per posta “controllaIl club ha avvertito che non intende attivare l’opzione di un ulteriore contratto di un anno fino al 2025.

Il club gli ha anche risposto per posta il 3 luglio affermando: “danni ingenti“Se Mbappe viene lasciato libero a giugno 2024, senza alcun compenso per il trasferimento, e vuole evitarlo”.Paralisi del club“.

Dato che non sono stati selezionati nel gruppo per il Giappone, sembra che il PSG voglia mettere in atto la minaccia di un cartellino giallo. Non vi è alcuna garanzia che questo sia l’ultimo round di una lunga partita di poker.