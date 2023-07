Anche se non tutto va bene, Karl Hoefkens si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori contro l’Hertha Berlino. Rouches T1 ha parlato delle difficoltà dello Standard a trovare spazio tra le linee e ha elogiato le prestazioni della propria difesa.

Al termine di un incontro impegnato e contestato, lo Standard ha condiviso la posta venerdì contro l’Hertha Berlino. “In acrimonia, questo incontro non è stato amichevole. Né il loro né il nostro. È bello poter giocare questo tipo di partita prima della ripresa della competizione”. Carlo Hofkins.

Di fronte all’organizzazione difensiva tedesca, Roche ha avuto difficoltà a trovare una soluzione, che si è tradotta in un incontro non sorprendente in termini di opportunità. “Ci siamo impegnati molto nel primo tempo. Era difficile trovare spazio tra le linee, formavano un buon blocco. In difesa siamo riusciti a essere stabili, non abbiamo concesso troppe occasioni e siamo riusciti a crearne qualcuna in contropiede”, ha confermato il T1 Criterion.

Carlo Hofkins Ha potuto intravederlo venerdì: quando Sclessin inizia a cantare, l’incontro può vivere uno scenario completamente diverso. L’ultimo quarto d’ora dello Standard è stato il migliore, poiché il pubblico premeva per il pareggio. “Siamo entrati settimi dopo il loro gol. Quando il campo comincia a scaldarsi qui, possiamo davvero fare qualcosa. Sarà più vero in campionato – dice Hoefkens, come messaggio ai suoi tifosi -. È una partita che mi dimostra che siamo sulla strada giusta, anche se siamo lontani. C’è ancora una settimana di preparazione, sei finestre di mercato e molte cose possono ancora svilupparsi”.

Mentre i Roche sperano ancora di completare qualche arrivo in più per raddoppiare ogni posizione, Carlo Hofkins Ha detto che era soddisfatto dell’ascesa della sua giovinezza. Bansé, Dodeigne e Canak si sono inseriti molto bene, hanno tirato fuori davvero qualcosa.C’è stata sicuramente la stanchezza, ma non è una scusa.Oh?Niente di grave, ma volevo mandargli un piccolo messaggio eliminandolo all’intervallo. Carlo Hofkins.