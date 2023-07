Rovanpera scappa in testa, una battaglia a tre per il secondo posto, segue il Rally Estonia in un testo semplice

L’ottavo dei tredici round del World Rally Championship si svolge questo fine settimana in Estonia e può essere visto in diretta su AUTOhebdo, dalle 7 di questo sabato.

>>> Segui il Rally di Estonia in live text <<

In questo Rally Estonia, considerato uno degli eventi più veloci al mondo, Ott Tanak sarà sotto i riflettori. Il campione locale ha già vinto quattro volte (una sola da quando è diventato un evento WRC).

Sulle sue strade e davanti ai suoi tifosi, l’estone dovrà lavorare sodo per rimettersi in gioco, ed è stato proprio lui a essere penalizzato a 5 minuti dall’inizio della gara anche per un cambio di motore. Un rigore che spera gioverà a Calle Rovanpera, il leader del torneo, così come Thierry Neuville ed Elfyn Evans, i suoi rivali più vicini.

Al via di questo Rally Estonia, c’erano ben 8 Rally 1 e un solo francese: Pierre-Louis Loubet, che avrà il compito di salvare l’onore della M-Sport. Questo evento segna anche il ritorno di Teemu Suninen nella massima categoria a bordo della terza vettura Hyundai.

Rally Estonia – Sabato:

ES9 07:09: Mykola 1 – 10,27 km

ES10 – 08:02: Oteppa 1 – 11,15 km

ES11 10:10: Mykola 2 – 10,27 km

ES12 11:30: Otepää 2 – 11,15 km

ES13 – 13:56: Undici 1 – 11,73 km

ES14 – 15:05: Cane 1 – 16,48 km

ES15 – 16:56: Nahr 2 – 11,73 km

ES16 – 18:05: Cane 2 – 16,48 km

ES17 – 19:24: Tartu Wald 2 – 3,49 km

LEGGI ANCHE> Programma Rally Estonia 2023