Kim Gephart ai Mondiali IAAF di Budapest: “Shakari Richardson è una manna per l’atletica”

Il direttore del memoriale di Van Damme, Kim Gevert, ha un programma sempre più fitto con l’avvicinarsi dell’incontro dell’8 settembre allo Stadio Re Baldovino. Dal lunedì al giovedì l’ex corridore si è concessa un’uscita di lavoro durante i Mondiali di Budapest che abbiamo incontrato.

“Vivo anche tutte le mie passioni quando ero atletaSorride all’ingresso del World Athletics Gymnasium. Dopo la mia carriera, sono andato spesso ai tornei perché trovo fantastico essere in campo e partecipare a un torneo importante. Ma ora, nel mio ruolo, è particolarmente importante per me connettermi con gli altri.

Chakari Richardson è il nuovo campione del mondo dei 100 metri. © AFP o i suoi concessori di licenza

La sua presenza a Budapest dà peso anche ad alcune trattative con i potenziali protagonisti del prossimo incontro di Bruxelles che potranno contare sulla presenza di Armand Duplantis, Vimke Paul, Jacob Ingebrigtsen e Yaroslava Mahosikh, ma perderanno Sidney McLaughlin-Levron tra pochi giorni . Da.

citazioni Speriamo ovviamente di portare Richardson e Lyles a Bruxelles.

Su chi, allora, Kim Gephardt spera ancora di mettere le mani? “Shakari Richardson e Noah Lyles, ovviamente! Dice. Sono questi i due big in questo momento ai Mondiali di Budapest. Ma non posso dire subito che saranno a Bruxelles. Lo speriamo e ci stiamo lavorando”.

Brabançon, cheNon attira direttamente gli atleti., è basato su The Power of Conviction di Mark Corstjens. “È lui che interpreta il ruolo di un atleta di contatto, come viene chiamato. Ovviamente ne parliamo insieme e io so tutto, ma è lui che si occupa dei contratti. Grazie al suo ruolo di manager conosce quasi tutti nel circuito.

citazioni L’atrio esterno ha dato alla Richardson la calma necessaria per dare la sua migliore interpretazione.

Kim Gephardt, al National Collegiate Athletic Center, si è distinto nella finale dei 100 metri.Brainstorming”.

La vittoria di Richardson in corsia nove contro i giamaicani è stata finora il momento clou del torneo. Un vantaggio per lei nell’allenarsi lì? Penso di sì. Abbiamo visto in passato che a volte andava nel panico e non aveva altra scelta che concentrarsi su se stessa, donarle la calma di cui ha bisogno per dare il meglio di sé.

Il personaggio americano divide il pubblico. “In questo momento penso che sia soprattutto un vantaggio per l’atletica. Ne parliamo ovunque! L’abbiamo ospitato a Bruxelles due anni fa e l’ho trovato molto interessante. Adoro guardarla correre.”

Orgoglio Bolingo

Lo stesso vale per Shelly Ann Fraser-Pryce. “Mi sono scontrato di nuovo con lei. La sua carriera, ripresa dopo essere diventata mamma, è incredibile. È un ottimo esempio per il nostro sport. La gente lo adora! È stata un po’ disturbata da alcuni problemi fisici quest’anno, ma può comunque fare una grande stagione nel 2024”.

Noah Lyles è un estroverso. © AFP o i suoi concessori di licenza

Anche Noah Lyles ce l’ha.personalità estroversaJoji Jeffert. “Non è impossibile che un giorno batterà il record mondiale dei 200 metri. Non so se avrà ancora le energie per arrivare in finale qui, ma forse un giorno.

Un’ultima parola su Cynthia Bolingo, la cui performance è stata ampiamente sottolineata. “Credetemi, non è facile raggiungere una finale mondiale sprint! Soprattutto nella gara dei 400 metri, che è una gara dura. La sua performance merita davvero rispetto quando sai dove è stata. Inoltre è una bella persona, che non ha una visione ristretta dello sport e vede solo il suo mondo. Congratulazioni Cynthia, può essere così orgogliosa!”