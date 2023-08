Philippe Albert lamenta che Mbokani sia stato ignorato dallo Standard: “Ovviamente avrebbe fatto un favore!”

Mentre la nuova partecipazione del management, 777 Partners, è meno redditizia del previsto, Standard si trova ora a un bivio. cosa fare Vendere i loro oggetti migliori per recuperare forzieri a gran voce o cercare di potenziarli un po’ per evitare la stagione degli incubi? In una trasmissione in diretta su Facebook lunedì pomeriggio, Filippo Alberto Ho passato molto tempo sul dossier Scarafaggio nel microfono Benjamin Desonink.

Per il nostro consulente la constatazione è particolarmente chiara: questo standard non è ancora sufficientemente attrezzato. E da lì a dover lottare con un’improbabile lotta per il mantenimento? Albert non crede davvero in lei… però: “Penso che entro la fine del mercato i capitani capiranno che servono rinforzi in fretta. Se non vogliono fare una stagione terribile, dovrebbero trasferire 3-4 giocatori”.

E così è arrivato il messaggio. Resta ora da vedere in quali località Roche avrà bisogno di rinforzi. Ancora una volta Albert non ha esaminato il retro del cucchiaio, indicando diverse posizioni :”in mezzo al campo. Dietro sono silenziosi. C’è una base difensiva relativamente forte. Ma sono ancora convinto che serva un marcatore. Il marcatore è costoso? si ma Deumerzia Mbokani Era libero da ogni contratto. E si ritrova di nuovo fuori. Giovanni Bruno La stessa cosa… (Nota del redattore: è partito per la Turchia, D2).”

Nel corso della discussione, il nome di Mbokani è saltato più volte sulla bocca del nostro consigliere, il quale non aveva capito che lo Standard non aveva fiutato un potenziale buon affare riportando in campo uno dei suoi ex favoriti: “Dobbiamo parlarne. È il ragazzo che ti mantiene permanentemente su 2-3 difensori e ha qualità assolutamente incredibili. Ha 37 anni ma conosce l’eroismo. Sai cosa hai con un giocatore del genere, e ovviamente avrebbe servito”.

Finalmente, Deumerzia Mbokani Ha preferito depositare le valigie in… Armenia. Lo Standard lo ha chiamato prima? Non lo sapremo mai. Sappiamo però una cosa: al momento lo Standard è il peggior attacco della Pro League con un gol piccolo segnato in quattro partite.