Le vendite di Galaxy Z Flip 3 hanno superato le aspettative mentre Samsung guarda al futuro

Quando guardi ciò che Samsung ha da offrire con il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3, è difficile non rimanere colpiti. Non solo è chiaro che l’azienda sta ascoltando i suoi clienti, ma mesi dopo, è chiaro che i telefoni pieghevoli sono qui per restare. Secondo Samsung, Z Flip 3 ha comportato un aumento del 150% di coloro che sono passati da un’altra marca rispetto al Galaxy Note 20. Questo numero scende leggermente al 140% rispetto al Galaxy S21.

Dato che Samsung ha scelto di abbandonare il Galaxy Note 21 a favore delle sue offerte pieghevoli, Samsung ha investito molti soldi sul successo di questi dispositivi. E secondo direttamente Samsung, il risultato è stato molto soddisfacente. Ciò che aiuta questi due telefoni a distinguersi dalla massa è il fatto che Samsung è in prima linea nell’innovazione nel mercato emergente. Per la prima volta abbiamo telefoni pieghevoli impermeabili grazie alla classificazione IPX8.

Ci sono display a 120Hz su tutta la linea, il che non era il caso di due dei migliori telefoni pieghevoli del 2020. Dopo essere arrivato al Galaxy S21 Ultra, è arrivato anche il supporto per S Pen. Per un design dello schermo unico. . Ha aiutato i fan di Galaxy Note a passare a un dispositivo più recente e probabilmente un dispositivo che può aiutarti a essere più produttivo.

Tuttavia, se ciò non è evidente dai numerosi rendering che abbiamo visto, Samsung (e gli operatori) sta cercando di mettere il Galaxy Z Flip 3 nelle mani delle masse. Ma questo non sarebbe un obiettivo raggiungibile senza i progressi che Samsung ha fatto nello spazio.

Inizialmente gli analisti si aspettavano di triplicare le vendite nel mercato dei telefoni pieghevoli per tutto il 2021. D’ora in poi, le vendite di telefoni pieghevoli dovrebbero aumentare “di dieci volte entro il 2023”. Con Samsung in testa, non sarebbe uno shock se l’azienda potesse deludere queste aspettative. Certo, ci sono ancora alcuni miglioramenti che vorremmo vedere, ma non si può negare che Fold 3 e Flip 3 siano dispositivi innovativi e leader del settore.

Possiamo guadagnare commissioni sugli acquisti utilizzando i nostri link. Scopri di più.

Proteggi il tuo Galaxy S20 FE

Tra i migliori telefoni Android, Galaxy S20 FE ha bisogno della custodia migliore

Il Galaxy S20 FE di Samsung potrebbe essere un po’ obsoleto, ma è comunque un’ottima scelta per chiunque cerchi uno smartphone di punta con un buon rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, è ancora un dispositivo delicato che richiede protezione dall’usura quotidiana. Quindi, se stai acquistando il Galaxy S20 FE per le festività natalizie, assicurati di abbinarlo a una di queste custodie per mantenere questo aspetto eccezionale.