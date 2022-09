Sony amplia la famiglia Xperia con un telefono da gioco

Sony prepara Xperia per i videogiochi – Sony

PARIGI, 8 settembre (Benin News / EP) –

Sony Di recente ha presentato il suo nuovo smartphone Xperia 5 IV, ma sta già preparando un altro telefono della stessa famiglia, questa volta Incentrato sugli utenti che sono “nati per giocare”. Sarà rivelato il 12 settembre.

La società giapponese è pronta a fare un altro “annuncio emozionante”, dopo aver presentato l’Xperia 5 IV di fascia alta all’IFA di Berlino. Sebbene sia dotato di funzionalità adatte agli ultimi giochi per dispositivi mobili e all’app Game Enhancer, che ti consente di personalizzare le impostazioni di gioco in base alle tue esigenze, non è progettato specificamente per il pubblico dei giocatori.

Per correggere questo, Sony ha annunciato che quanto segue. 12 settembre Svelerà il nuovo membro della famiglia Xperia, con lo slogan “Born to Play”. nuovo dispositivo Rivolto a professionisti del gioco e della segnaletica, come sottolinea L’azienda su Twitter.