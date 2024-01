Kevin De Bruyne, il miglior giocatore belga all'estero: “Finalmente ho ottenuto la mia Scarpa d'Oro”

Alla fine è stata la KDB, tre volte vincitrice in passato, a vincere. Tuttavia, il centro del Manchester City è stato fuori per quattro mesi e mezzo dopo aver subito un intervento chirurgico al tendine del ginocchio a seguito di tre stiramenti in pochi mesi.

Risultati della Scarpa d'Oro: Alderweireld vince la coppa, Woollaert rivendica il suo trono, il miglior diavolo della KDB all'estero!

De Bruyne segnerà comunque sette gol e fornirà 17 assist con il City nel 2023. Il suo club ha vinto cinque trofei.

Per De Bruyne questa è la quarta volta che viene incoronato miglior giocatore all'estero. Ma questa è la prima volta che vince la vera Scarpa d'Oro. Negli ultimi anni, i nostri migliori Devils che hanno gareggiato nei tornei più importanti hanno ritenuto di meritare un premio più prezioso di un semplice trofeo.

Il numero 2 è un'altra grande rivelazione per il City, Doku (21 anni). È stato trasferito per 60 milioni di euro dal Rennes e ha impressionato anche il suo allenatore Pep Guardiola, che non si aspettava che si adattasse così rapidamente al calcio del City. Dopo essere stato decisivo cinque volte contro il Bournemouth (1 gol, 4 assist), sembrava il favorito per vincere questo trofeo, ma il suo primo infortunio in sei mesi lo ha rallentato. Nel 2023 ha segnato 11 gol e fornito 10 assist.

La medaglia di bronzo è Luis Obinda. Per inciso, il Diavolo Rosso ha segnato 29 gol nel 2023. Solo altri sette giocatori hanno segnato più di lui in Europa.