D’accordo con Roberto Martinez, Ronaldo detiene ora il record mondiale di presenze con la maglia della Nazionale (197), e il record precedente era detenuto dal kuwaitiano Bader Al-Mutawa.

Tutto è iniziato bene per la Seleçao: un calcio d’angolo respinto da Benjamin Buchel e Cancelo ha segnato il suo ottavo gol in 42 partite (8, 1-0). Pur avendo il 70% di possesso palla, i lusitani non hanno bucato contro avversari disposti sul 6-3-1, e non sono riusciti a fare un paio di passaggi senza perdere palla. Bushel si è allontanato bene dai tiri di Joao Felix (19′) e Balinha (38′), ma Ronaldo ha mancato di testa (34′) e Silva non ha approfittato di un tiro del portiere avversario (27′).

Una volta in appello, il portoghese ha raddoppiato il punteggio di Silva (47, 2-0) e distribuito la palla più velocemente. Dal dischetto, Ronaldo ha segnato il suo primo gol in carriera in Liechtenstein (51, 3-0) prima di portare il suo totale a 120 gol in Selesau (63, 4-0).

Allo stadio Belino Polje di Zenica, Rade Krunic (144esimo) e Amar Dić (63esimo) hanno aiutato la Bosnia a vincere 3-0 contro l’Islanda. Tra i bosniaci, Eupenois Smail Prefljak è uscito al n. 67 ed è entrato in campo lo Standardman Gojko Cimirot (n. 82). Incinta della Scandinavia, il louvanista Jon Dagur Thorsteinsson (67) è stato sostituito.

La Slovacchia, con Patrick Hrosovski di Ginkos in panchina, ha condiviso la scommessa sullo 0-0 contro il lussemburghese Anthony Morris (Union Saint-Gilloise).