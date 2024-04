Kevin De Bruyne ha un parere molto preciso sulle cause del vomito che gli ha impedito di sfidare il Real Madrid

Kevin De Bruyne ha saltato l'ultimo minuto contro il Real Madrid ed era malato. Secondo il Diavolo Rosso, il vomito è stato causato da “qualcosa che ha mangiato” poche ore prima del calcio d'inizio.

Kevin De Bruyne era molto atteso nel centrocampo di Pep Guardiola durante la trasferta del Manchester City contro il Real Madrid martedì sera nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

Ma il tecnico catalano è stato costretto a sostituire, all'ultimo minuto, il nostro connazionale con Mateo Kovacic. Il capitano degli Skyblues si ammalò e vomitò negli spogliatoi. Alla fine De Bruyne ha saltato una delle partite dell'anno e ha pareggiato 3-3 tra i due grandi favoriti per la vittoria finale.

Attraverso il canale sono emerse nuove informazioni sui motivi dell'assenza del trequartista. Secondo il Daily Star, Kevin De Bruyne è convinto che la causa di questo malore improvviso sia “qualcosa che ha mangiato al Manchester City Hotel poche ore prima della partita”.

Kevin De Bruyne, vittima di un'indigestione, potrebbe salvarsi contro il Luton

Successivamente, il Manchester City temeva che Kevin De Bruyne non fosse l'unico malato del gruppo e che l'indigestione fosse comune. Non è stato così, con grande gioia di Guardiola.

I media inglesi hanno riferito che De Bruyne è tornato ad allenarsi in preparazione della partita di questo fine settimana contro il Luton, ma è probabile che non partirà dall'inizio. La prossima settimana il Manchester City giocherà il ritorno dei quarti di finale contro il Real Madrid, oltre alla semifinale di FA Cup contro il Chelsea. Due partite in cui il catalano avrà bisogno del meglio del suo maestro.