La Vuelta – Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) cade e si ritira all’undicesima tappa

Un altro… dopo le Strade Bianche e soprattutto Liegi-Bastogne-Liegi, Julian Alaphilippe ha avuto un altro grosso incidente nella tappa 11 della Vuelta 2022. Questa si è conclusa a 64 chilometri dal traguardo di Cabo de Gata in una curva apparentemente innocua. Un braccio oscillante si è scontrato, il doppio iridato non si è più alzato e ancora in ambulanza ha lasciato le corse dopo un anno marcio. Peggio ancora, il mondiale probabilmente si sarebbe dovuto correre senza di lui.

C’erano tante cose da fare nel tour in Spagna 2022 di Julian Alaphilippe. Prima la speranza che la sfortuna lo lasciasse solo (sarebbe tornato…), poi l’idea che potesse permettergli di brillare di nuovo ad alto livello , quattro mesi dopo l’incidente di Liegi-Bastogne-Liegi, che causò paura per la sua vita e, infine, la sua devozione al suo leader e amico, Remko Evenpoel. Se il belga per caso vince il suo primo Grand Tour, il suo coinquilino non sarà lì a festeggiare con lui.

La trilogia mondiale è andata via

Se Patrick Lefevre aveva chiarito di non aver pagato Alaphilippe per prepararsi ai mondiali, non aveva nulla da incolpare per i dieci giorni di gare. In rovina all’inizio della gara, il francese ha aumentato pericolosamente il suo potere per diventare la guardia Evenepoel per filtrare i candidati alla secessione in montagna. Questa è stata, paradossalmente, una preparazione perfetta per i Mondiali che si terranno in Australia (25 settembre) il cui tracciato potrebbe farci credere in uno strepitoso triplo per Alaphilippe.

Guardando il primo soccorso dato al francese da Quick-Step Alpha Vinyl, la sua clavicola è stata colpita e potrebbe essersi semplicemente rotta. Se questo infortunio non pone fine alla sua stagione, esclude quasi del tutto, o quasi del tutto, la possibilità di vederlo portare i francesi al Wollongong. Quindi si “sbarazzerà” della maglia del campione del mondo, e questa è una vera maledizione per lui.

