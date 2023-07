Il Marsiglia si è separato da Dimitri Payet, il capitano non ha potuto trattenere le lacrime

Dimitri Payet alla fine è arrivato lentamente all’OM. Il club ha annunciato la sua partenza in un’emozionante conferenza stampa.

Sei anni dopo il suo ritorno dal West Ham, Dimitri Payet Ancora una volta lascia l’Olympique de Marseille. Questa volta l’addio è più delicato, perché il giocatore si è visto nel club, nonostante la mancanza di tempo di gioco.

A 36 anni ha confermato in conferenza stampa che non chiuderà le fila: “Ci siamo parlati prima della ripresa degli allenamenti. Il presidente ha avuto il vantaggio di essere onesto. Non era quello che avevo programmato da parte mia, la soluzione migliore è accettare la decisione della società”.SU Mi ha offerto di smettere di giocare e di unirmi al club, ma avevo ancora ‘la palla’ da dare e sono felice di darla”.

Interrotto più volte dalle lacrime, Dimitri Payet se ne andò sotto gli elogi del suo capo Paolo Longori : “Abbiamo deciso di non continuare l’avventura con il nostro capitano. Ma Dimitri, se devo definirti in due parole, è genio e talento. Hai dato tanta felicità ai nostri tifosi ea tutto il mondo del calcio”. Una vera leggenda del Marsiglia, Payet ha segnato 78 gol e fornito 95 assist in 326 presenze con il Marsiglia.