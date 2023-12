“Non saremo mai in grado di perdonarli”: Jade e Joey Hallyday parlano apertamente delle loro storie familiari

Questa è un’intervista esclusiva che Jade e Joy Halliday hanno concesso ai nostri colleghi di Paris Match in occasione dei sei anni dalla morte del loro famoso padre.

Entrambe le ragazze hanno parlato ampiamente e in privato hanno espresso rammarico per i loro rapporti familiari, in particolare con David Halliday e Laura Smit. “Ci sarebbe piaciuto condividere momenti con i nostri fratelli maggiori e nostra sorella per parlare di nostro padre invece di vederli portarci in tribunale quando non abbiamo fatto nulla per loro”.Ha detto Jade, riferendosi ai problemi di eredità della famiglia Halliday.