Jurassic World Evolution 2: Le Pack de Dinosaures ajoute somes dinosaures préférés des fans de la série…

Frontiera di sviluppo plc annonce aujourd’hui le Confezione de Dinosauri Jurassic World Evolution 2 : La Colo Du Crétacé, disponibile a partire dall’8 marzo su PC tramite Steam, Epic Games Store e GeForce Now, Xbox Series X|S, PlayStation e Xbox One al prezzo massimo 9,99€.



Ispirato par Mondo giurassico: La Colo Du Crétacé, serie di animazioni e succès des studios Immagini universali, Intrattenimento Amblin et DreamWorks disponibile su Netflix, le dernier DLC du jeu acclamé par la critica Jurassic World Evolution 2, donne accès aux joueurs à un éventail d’espèces préhistoriques composées de deux dinosaures entièrement nouveaux, due varianti et pelli di capanna.



Lo Scorpione Rex, une des premières créations hydrides du Dr Henry Wu, è un carnivoro terrificante caratterizzato da yeux rouge sang, des écailles noir charbon, des pics proéminents et des dents aiguisées et irrégulières. Connu pour sa nature aggressive, il a été à l’origine jugé incompatibile à l’exposition aux invités et ne manquera pas d’attirer les foules.



Nommé d’après la crête unique qui orne le sommet de son crâne, le Monolofosauro è un carnivoro di coda che viene dal periodo dell’ambiente del Giurassico, dai denti e dalle griffe. La crête du Monolophosaurus permet d’intensifier ses rugissements, ce qui facilite ainsi la communication. Ces nouvelles espèces, avec leurs propres comportements et besoins évolutifsapportent de nouveaux défis passionnants aux joueurs.



Il pacchetto include egalement deux varianti captivants d’herbivores, che i fan de Jurassic World : La Colo Du Crétacé connaissant sans doute déjà : l’Uranosauroun erbivoro pacifique vivant en troupeau et doté de ses grandes épines, caractéristiques qui ne manqueront pas d’attirer l’attention des visiteurs du parc, et il Kentrosauroce dinosaure paisible dont les pointes à l’allure mortelle ne lui servent qu’à se défendre.



Ces majestueuses créatures sont accompagnées de huit nouveaux pelli di dinosauripermanente aux joueurs de donner vie à Bumpy l’Ankylosaure, Toro le Carnotaure, Grande Eatie le Tyrannosaure Rexainsi qu’à Grim, Limbo et Chaos, les trois Baryonyx, dans leurs parcs. De plus, il branco di dinosauri de Jurassic World Evolution 2: La Colo Du Crétacéintroduzione due pelli qui brillanti dans le noirispira per le Parasaurolofo Lux.



Le DLC sort en même temps qu’une mise à jour gratuite offrant aux possesseurs du jeu toute une série de nouvelles fonctionnalités, come par esempio: une « Inspection d’Espèces », permanente aux joueurs d’admirle sédés les motifs; une vue à la première personne, offrant la possibilità di s’approcher au plus près des espèces préhistoriques dans leurs enclos, le tout à hauteur d’homme; de nouveaux éléments décoratifs, e compris des arbres à placer individuellement, parfaits pour les gestionnaires de parcs en herbe qui souhaitent ajouter des touch finalis; des change dans le contenu du mode bac à sable; et toute une série d’améliorations.



Il pacco Jurassic World Evolution 2: La Colo Du Crétacé necessità del gioco di base Evoluzione del mondo giurassico 2 versare être téléchargé et joué. Rappelons que Evoluzione del mondo giurassico 2 disponibile su PC tramite Steam, Epic Games Store e GeForce Now, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di vendita 59,99 €.