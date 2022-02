Curiosity a découvert une «fleur minérale» su Marte

Cela vous interressera aussi



[EN VIDÉO] Curiosità: une vue imprenable depuis le flanc du mont Sharp Neuf ans après son attterrissage sur Mars et presque autant de temps à parcourir le fond du cratere Gale, le rover Curiosity poursuit sa route sur la planète rouge du côté du mont Sharp — aussi applé Aeolis Mons. Et il continue de renvoyer des images extraordinaires aux astronomi curieux d’en apprendre plus que les condition climatiques qui ont pu régner sur la planète rouge par le passé. (in inglese) © Nasa, Jet Propulsion Laboratory