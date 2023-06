24 Ore di Le Mans – Toyota in testa, Peugeot n. 94 danneggiata

La notte di Le Mans ha rovinato l’impressionante inizio di gara della Peugeot. Così davanti, la Peugeot 9X8 #94, guidata da Gustavo Menezes, ha commesso un errore alla prima curva Hunaudières.

😰 La Peugeot #94 si è fermata in pista alla prima Mulsanne di fila. @dipendente Tentativi di rientrare in pit lane.@dipendente #Lyman 24 #LeMansCentenario pic.twitter.com/iqgjt7t6Lx – 24 Ore di Le Mans (@24hoursoflemans) 11 giugno 2023

Se la vettura francese riuscirà a rientrare ai box, il colpo sarà duro per il clan Peugeot, che vede volare via la migliore occasione per un buon risultato. Lasciato all’11° posto dopo il giro, il #94 occupa attualmente il 16° posto nella classifica generale dominata dal duo Toyota-Ferrari.

Brendon Hartley è attualmente alla guida della 24 Ore di Le Mans 2023, 7.9 davanti alla Ferrari n. auto. Dopo l’incidente di massa di Tartary Rouge che ha distrutto la Toyota numero 7.

Earl Bamber ha tenuto la Cadillac n. 2 – Cadillac Racing al terzo posto a 1’40 “, quando André Lotterer ha portato la migliore Porsche 963 n. Ranger van der Zande (Cadillac n. 3. Jean-Eric Vergne (Peugeot n° 93) è a due giri di distanza e Glickenhaus 007 LMH n° 709 e 708 sono davanti.

La Porsche #5 è stata ritardata alla decima ora a causa di una perdita. La Ferrari ora ha solo una 499P in grado di vincere poiché la numero 50 Molina-Nielsen-Fuoco ha perso diversi giri dopo che un sasso ne ha danneggiato il radiatore.

In LMP2, e nonostante si sia infortunato al piede in un incidente con un’altra vettura in corsia box, Fabio Scherer ha mantenuto in testa alla classe l’Oreca 07 n° 34 – Inter Europol Competition, vettura attualmente guidata da Albert Costa.

FOOT NEWS❗️ Fabio ha investito il suo cibo con un’altra macchina alla prima fermata. Sta correndo davanti con un piede sinistro molto dolorante❗️#fotofabio | # 24 Lyman pic.twitter.com/iaTJMU8LDf – Competizione Inter Europol (IE_Competition) 10 giugno 2023

Segue Nicolas Pino con l’Oreca n° 30 – Duqueine Engineering, Tiejmen van der Helm terzo a punti con l’Oreca n° 30 n° 65 – Panis Racing.

Se Project1-AO e la Porsche 911 RSR n° 56 hanno a lungo fatto da apripista in GTE Am, ora la Ferrari n° 57 – Kessel Racing e la Porsche 911 RSR n° 85 – Iron Dames sono ai vertici della categoria.

Notevole nell’incidente di massa che ha coinvolto Toyota n. 7, Oreca 07 n. 35 – Alpine e n. 39 – Graf e Ferrari n. 66 – responsabili JMW, Luis Brett (Ferrari n. 66) e Memo Rojas (Oreca n. 35) per la collisione, dopo aver accelerato prima della zona che segue il rallentamento e aver provocato una collisione.

Valutazione a H+13 qui