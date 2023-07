Joe Biden sta facendo pressioni sui giganti della tecnologia per regolamentare l’IA

“L’intelligenza artificiale offre enormi e tremende promesse di incredibili opportunità, ma pone anche rischi per la nostra società, la nostra economia e la nostra sicurezza nazionale”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti.

Insieme ai leader di Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI, Joe Biden ha sottolineato che “il gruppo qui (attualmente) sarà essenziale per guidare questa innovazione con responsabilità e sicurezza”.

E mentre queste sette società si sono impegnate a rispettare i “tre principi che devono essere fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale”, che sono sicurezza, sicurezza e fiducia, Joe Biden ha accolto con favore il loro impegno a “promuovere l’innovazione responsabile”.

“Vedremo più cambiamenti tecnologici nei prossimi 10 anni o anche nei prossimi anni di quanti ne abbiamo visti negli ultimi 50 anni. Questa è stata una grande rivelazione per me”, ha detto il presidente democratico.

Elezioni 2024

Ma le preoccupazioni associate a questa potente tecnologia stanno crescendo, dai rischi per i consumatori (frode) e per i cittadini (disinformazione) ai rischi di molti licenziamenti.

Concretamente, queste sette società promettono specificamente di testare il loro software per computer sia internamente che esternamente prima che vengano rilasciati. Si sono inoltre impegnati a investire nella sicurezza informatica e a condividere le informazioni pertinenti sui loro strumenti, compresi i potenziali difetti, con autorità e ricercatori.

Dovrebbero anche “sviluppare tecnologie solide per garantire che gli utenti sappiano quando i contenuti sono stati generati dall’intelligenza artificiale, come un sistema di filigrane”, aggiunge la Casa Bianca.

Finora, le principali aziende coinvolte sono state alquanto riluttanti ad aggiungere tali tag ai contenuti creati con il loro software.

Immagini false e montaggi avanzati (“deepfake”) esistono da anni, ma l’IA generativa, che è in grado di produrre testo e immagini su semplice richiesta nel linguaggio quotidiano, sta sollevando preoccupazioni per un aumento dei contenuti falsi online.

Possono essere utilizzati per fabbricare truffe altamente credibili o persino per manipolare l’opinione pubblica. Una prospettiva particolarmente preoccupante con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024.

“tira tutte le leve”

Il comitato di approvazione di Ron DeSantis, il più grande rivale di Donald Trump nella corsa per la nomination repubblicana, ha utilizzato una falsa voce generata dall’intelligenza artificiale che assomigliava alla voce dell’ex presidente in uno spot pubblicitario.

“Dobbiamo tirare fuori tutti gli strumenti del governo federale per regolamentare” questo settore e “lavorare” con il Congresso per approvare la legislazione, ha detto il capo dello staff della Casa Bianca Jeff Zients al sito di notizie Axios.

Ha aggiunto che la legislazione deve avere esperienza all’interno del governo federale e “avere l’autorità di regolamentazione per ritenere il settore privato responsabile delle sue azioni”.

Le attuali tensioni politiche al Congresso – dove i repubblicani detengono la Camera dei Rappresentanti – rendono improbabile l’approvazione di nuove leggi sull’IA in tempi brevi, ma il governo ha affermato che sta lavorando a un ordine esecutivo sulla sicurezza dell’IA.

Gli impegni del settore assicurati dall’amministrazione Biden sono un “primo passo importante”, secondo Paul Barrett, vicedirettore del Center for Business and Human Rights della New York University.

Ha aggiunto: “Ma dal momento che non sono soggetti a sanzioni per il mancato rispetto, è imperativo che il Congresso approvi rapidamente le leggi”.

La Casa Bianca ha anche affermato che sta lavorando con alleati all’estero per cercare “un solido quadro internazionale per regolare lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale” in tutto il mondo.

L’argomento è stato al centro del vertice del G7 in Giappone a maggio e la Gran Bretagna ospiterà un vertice internazionale sull’IA, probabilmente il prossimo autunno.