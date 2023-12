Il declino della matematica, il declino di diverse discipline e i danni del Covid… Ecco i risultati della nuova indagine di Pisa

In Belgio, 2.913 studenti nati nel 2006 e provenienti da 103 istituti francofoni sono stati testati nel marzo 2022 alla fine della pandemia di Covid.

Il rendimento dei nostri studenti è in calo? “Il livello dei requisiti è stato diviso per quattro!”

La grande caduta della matematica

Questa nuova edizione di PISA si concentra sulla matematica e non possiamo dire che il Belgio ottenga buoni risultati in questo ambito. Nonostante il nostro Paese sia ancora tra i migliori studenti dell’OCSE, ha visto il suo rating scendere di 19 punti rispetto alla valutazione precedente. ricognizione. Tuttavia, cadendo dalla qualificazione. In media, i paesi OCSE hanno perso 17 punti in questo ambito. Ad eccezione del Giappone, tutti i paesi hanno registrato un calo dei punteggi, ma questo calo è stato particolarmente evidente nelle Fiandre, nei Paesi Bassi, in Germania e in Finlandia.

Evoluzione dei punteggi di Pisa in matematica dal 2000 al 2022 ©ULiège

Un leggero calo di livello nella lingua francese

Anche in lettura, il rendimento degli studenti belgi mostra un calo. Gli studenti francofoni hanno visto il loro rendimento scendere di 7 punti. Si tratta di un calo che conferma il calo iniziato nel 2012 e confermato nel 2018. Tuttavia, il calo è meno pronunciato tra gli studenti francofoni che tra quelli finlandesi, tedeschi e francesi. In media, l’OCSE ha osservato un calo di 11 punti.

Pisa 2022: Dal 2015 il numero degli studenti francofoni che leggono continua a diminuire ©ULiège

Anche i risultati in ambito scientifico diminuiscono

In calo anche i punteggi in scienze degli studenti francofoni (-6 punti rispetto al 2018), ma sono molto inferiori a quelli di matematica e francese. Si noti che rimane pienamente all’interno della media OCSE.

Pisa 2022: Nel campo della scienza, l’Unione Vallonia-Bruxelles perde 6 punti rispetto al 2018 ©ULiège

La crisi Covid è stata evidenziata

La crisi del Covid non ha aiutato gli studenti a ottenere buoni risultati. Ma la pandemia non spiega tutto. In molti paesi, compreso il Belgio, i risultati hanno cominciato a diminuire già prima della crisi. Nel nostro Paese il calo di rendimento in matematica era già evidente prima del 2018.

Belgio, campione di disuguaglianza

Dire che tutti gli studenti ottengono risultati scarsi è errato. L’indagine PISA conferma che in Belgio il divario di rendimento tra gli studenti più deboli e quelli più forti è particolarmente ampio. In effetti, gli studenti quindicenni che non hanno mai ripetuto un anno ottengono risultati paragonabili a quelli degli studenti di altri paesi. Ma gli studenti che hanno raddoppiato sono stati disastrosi: hanno mostrato una differenza media di 94 punti con gli altri. Tra il 25% degli studenti più avvantaggiati e il 25% degli studenti più svantaggiati il ​​divario arriva a 118 punti!