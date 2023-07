Guerra in Ucraina: le minacce contro le navi civili nel Mar Nero sono “inaccettabili”, afferma l’ONU

“Le minacce di prendere di mira le navi civili nel Mar Nero sono inaccettabili”, ha detto al Consiglio di sicurezza Rosemary DiCarlo, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari politici. “Siamo anche preoccupati per le segnalazioni di mine nel Mar Nero che minacciano la navigazione civile”, ha aggiunto.

Ha fatto appello al “rischio di espansione del conflitto in risposta a un incidente militare nel Mar Nero, deliberato o accidentale, ad ogni costo, in quanto potrebbe portare a conseguenze disastrose per tutti noi”, ripetendo, invece, le parole del segretario generale, António Guterres, che giovedì ha condannato “con forza” gli attacchi russi ai porti ucraini nel Mar Nero.

Lunedì la Russia ha annunciato la fine della sua partecipazione all’Iniziativa del Mar Nero che consente l’esportazione di grano ucraino, ponendo fine a questo accordo concluso nel luglio 2022 tra Mosca, Kiev, Istanbul e le Nazioni Unite.

Le autorità russe hanno quindi annunciato che avrebbero considerato come obiettivo militare qualsiasi nave diretta ai porti di grano ucraini sul Mar Nero, anch’essi soggetti a attacchi russi.

Kiev, a sua volta, ha risposto con barche di avvertimento dirette ai porti controllati dalla Russia.