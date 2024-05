Chi è Ademola Lookman, l’eroe dell’Atalanta che l’Inghilterra si è lasciata scappare?

Ci aspettavamo Charles De Kittilari, ma mercoledì è stata Ademola Lookman a vivere la sua giornata di gloria nella finale di Europa League. Il nazionale nigeriano ha segnato una tripletta regalando il titolo all’Atalanta campione d’Europa per la prima volta nella sua storia, battendo il Bayer Leverkusen, campione tedesco imbattuto, caduto per la prima volta in questa stagione.

Infanzia difficile

Prima di diventare l’eroe di un intero club, la vita del 26enne attaccante non è stata sempre facile. Da bambino, prima di approdare al Charlton Athletic, viveva con la famiglia alla periferia di Londra, in una delle zone più disagiate. “Mia madre faceva lavori precari ed era difficile perché il frigorifero era sempre vuoto. Andavo spesso a mangiare fuori con gli amici”.

Ecco perché sua madre è diventata per lui un riferimento “Mi ha insegnato cosa significa il sacrificio e le sono molto grato. Non si è mai lamentata né ha mostrato segni di debolezza“, ha raccontato ai media inglesi. In questo contesto complesso, il calcio, come tante altre storie, è diventato per lui uno sbocco. Fin da giovane, ha impressionato per la sua vivacità e facilità tecnica. Tratti che hanno portato il Charlton a mettere gli occhi su su di lui nel 2014.

Ecco perché la vittoria dell’Atalanta in Europa League è una buona notizia per l’Anderlecht (o l’Etihad)

Campione del mondo con l’Inghilterra e finalista della Coppa d’Africa

Al Charlton completa la sua formazione e diventa uno dei giovani talenti del calcio inglese. Nel 2017 è stato convocato dai Tre Leoni per disputare il Mondiale Under 20 in Corea del Sud. Lookman sta disputando un grande torneo ed è uno dei grandi giocatori dell’incoronazione dell’Inghilterra. Durante la competizione, ha iniziato sei delle sette partite e ha segnato tre gol.

Successivamente, ha aspettato con ansia per anni la convocazione nella nazionale maggiore, ma non avendola ricevuta, ha deciso di giocare per la Nigeria nel 2022. Nell’inverno del 2023, il nigeriano era in Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa. Nazioni. Nazioni, dove si è rivelato ancora una volta decisivo in un grande torneo internazionale. Ademola Lookman segna agli ottavi (doppietta) e ai quarti. La Nigeria alla fine ha perso la finale contro la nazione ospitante, ma Ademola è rimasto uno dei migliori marcatori del torneo, con un totale di tre gol in sei partite.

Ha segnato nella sua prima partita nella Premier League inglese e nella Bundesliga tedesca

Ha esordito il 15 gennaio 2017 in Premier League e ha segnato un gol al suo debutto contro il Manchester City, nella vittoria per 4-0 dell’Everton. Mentre l’Everton è in vantaggio per 3-0 sul Manchester City di Pep Guardiola, Koeman ingaggia il giovane attaccante per i supplementari. Nel giro di tre minuti Ademola segna il quarto gol per la sua squadra. Ad oggi, questa rimane la più grande sconfitta di Guardiola in Premier League. “È stata una bellissima emozione segnare contro il Manchester City, voglio vivere altri 100 momenti come questo nella mia carriera”.“, ha detto al quotidiano Independent.

Questo è un risultato che ha ripetuto durante il suo prestito all’RB Lipsia (stagione 2017-2018). Meno di dieci minuti dopo il suo debutto contro il Mönchengladbach, ha segnato il gol della vittoria per il suo club (0-1).

Europa League: Il Leverkusen perde contro Ademola Lookman

Una serie di prestiti prima della consacrazione

Ademola Lookman ha iniziato la sua carriera in modo promettente nel club inglese della lega inferiore Charlton Athletic. Il suo talento ha attirato rapidamente l’attenzione dell’Everton, dove ha scoperto la Premier League e la Coppa dei Campioni. Tuttavia, ha lottato per affermarsi permanentemente con i Toffees.

Nel gennaio 2018, Lookman è stato ceduto in prestito all’RB Leipzig, dove ha avuto una stagione di successi, segnando cinque gol in undici partite. Tornando all’Everton non ha confermato la sua buona prestazione. Si è infortunato durante la preparazione ed è stato costretto a saltare l’inizio della stagione, segnando un solo gol in 24 partite in tutte le competizioni. Di conseguenza, l’Everton ha venduto l’attaccante al Lipsia nell’estate del 2019 per 18 milioni di euro. Il suo investimento però non viene ammortizzato, perché neanche in Germania è soddisfatto. Dopo 13 partite senza gol, viene nuovamente ceduto in prestito, questa volta all’Inghilterra, prima al Fulham (34 partite per quattro gol) e poi al Leicester City la stagione successiva (42 partite e otto gol).

Nell’agosto 2022, Lookman lascia il Lipsia per scoprire un nuovo campionato, il campionato italiano, e l’Atalanta Bergamo spende quasi 15 milioni di euro per ingaggiarlo, e oggi il nazionale nigeriano finalmente brilla. Lookman ha segnato 30 gol in 76 partite in tutte le competizioni e regala all’Atalanta il primo titolo in 61 anni.

Una tripletta che ricorda un altro scudetto per l’Atalanta

Ademola Lookman ha inciso il suo nome nella storia del calcio europeo quando è diventato il primo giocatore a segnare una tripletta in una finale di Europa League. È interessante notare che questa impresa fa eco all’unico titolo importante dell’Atalanta, la Coppa Italia del 1963. In quella finale, in cui la squadra batté il Torino 3-1, anche l’attaccante Angelo Dominghini segnò una tripletta.