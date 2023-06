Questi nove ristoranti belgi sono stati votati tra i migliori ristoranti d’Europa

Ogni anno, la guida culinaria di OAD, Opinioned about Dining, che si basa su oltre 200.000 opinioni e più di 6.000 persone intervistate, pubblica la sua lista dei 150 migliori ristoranti d’Europa. Oltre a questa classifica principale, ci sono anche diverse classifiche come i migliori ristoranti giapponesi, i migliori ristoranti asiatici o gli indirizzi più economici in Europa. Insomma, per i buongustai in erba, questa guida è una bibbia per trovare un indirizzo ben preciso. Quindi, quando troviamo lì alcuni dei nostri indirizzi belgi preferiti, ovviamente, non possiamo fare a meno di esserne orgogliosi. In totale, vi sono elencati non meno di 9 ristoranti belgi.

Premiati ristoranti belgi

Il ristorante che compare per primo in questa classifica è Air du Temps che si trova a Liernu al numero 38. Un ristorante popolare di cui si parla da quando ha preso il timone, troviamo lo chef due stelle Sang Hoon Degeimbre. Poi arrivano ai tanti tavoli situati nelle Fiandre, con il 56° posto, The Jane, dello chef Nick Bril, Willem Hiele (68° posto) Brut dello chef Bruno Timperman (70° posto) Restaurant Gert De Mangeleer, Hertog Jan Botanic (82° posto), Ricordo del leader Vilgalmur Sigurdarsson (97° posto). La Paix di Bruxelles dello chef David Martin si è classificata 104. Infine, t’Zilde, dello chef Viki Geunes, ha debuttato al 132°, seguito da vicino dal ristorante Couvert Couvert di Leuven (137°).

Titoli consigliatissimi

Per non parlare del fatto che la directory ha anche classificato altri stabilimenti belgi in altri elenchi sulla sua piattaforma. Così, tra i ristoranti “altamente consigliati” troviamo De Jonkman, dello chef Filip Claeys a Bruges, e Nuance dello chef Thierry Theys situato a Duffel, vicino ad Anversa. Nella lista dei ristoranti semplicemente “consigliati”, ci sono 14 ristoranti belgi, 6 dei quali si trovano ad Anversa. E quando scavi un po’ più a fondo, puoi vedere che gli indirizzi belgi sono regolarmente inclusi in questa guida ispirata alle opinioni di molti buongustai. Tra i pochi belgi che hanno valutato questi ristoranti troviamo ad esempio il loro account instagram @dipendente Con 36,1 mila abbonati o giornalista Laura Centella Dal blog lacuisineaquatremains.

