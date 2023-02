L’incidente di Pierre Palmede: Michel Larocque rimuove il comico dalla sua vita online

Il 10 febbraio, Pierre Palmede ha causato un grave incidente che ha provocato un decesso (morte fetale) e feriti. Essendo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento dei fatti, il comico è ora oggetto di un’inchiesta per omicidio colposo. Tutte le attenzioni che gli sono state riservate per quasi due settimane hanno permesso anche di svelare alcuni segreti. Infatti, due testimoni hanno accusato Pierre Palmed di possedere materiale pedopornografico.

Trattenuta dalla pornografia infantile: in che modo l’accusato Pierre Palmede è riuscito a ottenere immagini sospette

Di fronte a tutte queste accuse, l’immagine del comico ha subito un duro colpo e le testimonianze dei suoi parenti sono rimaste scioccate e deluse.

Da parte sua, Michelle Larocque, cara amica di Pierre Palmede, non ha detto una parola. Voltando le spalle ai microfoni ed evitando dichiarazioni sull’amica per tutta la vita, sembra fare del suo meglio per evitare lo scroscio.

Muriel Robin, amica di Pierre Palmede, “sconfitta” dopo la tragedia: “lo vuole per tutta la vita”

Ma a volte le azioni parlano più delle parole. Questo è quello che possiamo dire dopo aver sottolineato che l’attrice ha cancellato tutte le foto sue e del comico che erano sul suo account Instagram, cancellando ogni traccia della sua presenza nella sua vita sulla tela.

Non sorprende che Michel Larocque abbia visto molto acutamente la dipendenza da droghe e alcol di Pierre Palmede. “Quando Pierre è salito sul palco, ho visto molto rapidamente in che condizioni fosse. A volte piangevo prima che il sipario si aprisse così tanto da capire che era da qualche altra parte. Ma ha detto che va tutto bene …Aveva annunciato qualche anno prima al Paris Match la sua uscita dallo spettacolo si amano, che i due attori recitavano insieme.

Pierre Palmed da solo contro tutti? “È completamente colpevole…”

Di recente, il 9 maggio 2022, l’attrice ha espresso il suo dolore sul set di France Bleu: “Non è facile essere amici di qualcuno che porta bagagli pesanti e si fa male. Quando ami qualcuno, non ti piace vederlo farsi del male“.

Il comico si è anche reso conto del dolore che stava causando al suo amico parlando in onda c tu Nel 2019:Michelle è stanca di giocare male. Abbiamo iniziato la scena faccia a faccia e ho visto una lacrima rigarle la guancia“.

Resta da vedere se l’attrice perdonerà la sua amica.