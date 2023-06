Una celebrità erediterà la sua sontuosa villa

Mentre possiede una splendida villa a Rueil-Malmaison, Line Renaud ha già preparato la sua successione.

A 94 anni, Line Renaud ha una bella carriera alle spalle. L’attrice ha vissuto una vita incredibile anche se non ha potuto avere figli, con suo grande rammarico. L’attrice possiede anche una splendida casa a Rueil Malmaison. Aveva comprato questa bellissima casa con suo marito, Loulou Gasté, nel 1949 per allontanarsi dal trambusto di Parigi. ” Avevo 20 anni, eravamo entrambi impazziti Confidato su questo acquisto in colonne Partita di Parigi. La figura simbolo del cinema francese è molto legato alla sua casa e non se ne separerà per niente al mondo. “Un giorno Noyi sarà qui”, disse Lulu. Ha rivelato la persona che in realtà era il presidente della giuria di Miss France.

Font Renaud ha già visitato Oasi di pace Ai nostri colleghi di Le Parisien qualche anno fa. L’attrice aveva esposto in privato le sue cose preferite, quadri e foto appesi alle pareti. Nel suo giardino ha scelto piante e alberi eccezionali. UN Riso del Libano più di dieci metri e sequoia Da Yellowstone Park piantato nel 1964 compongono il look: “Non posso tagliarlo, questo è un pezzetto d’America”Lei disse. Se Line Renaud ama la sua casa di lusso sopra ogni altra cosa, conta la sua successione di regole. Sto già iniziando a pensare « Preparati a partire Come catturato nel 2020.

Lin Reno ha preparato la sua successione

Vittima di ictus nel 2019, stabilizzata nella sua proprietà durante 93 giorni di ricovero. « Sviluppato Sulla strada giusta c’è la linea Fondo di dotazione Renaud-Loulou Gasté che, dall’anno scorso, dà una somma annuale al medico che fa progressi nel suo campo, un’altra alla Seduzione naturalmente, e una terza alla Società.rivelato a Partita di Parigi. Line Renaud preferisce essere lungimirante sul futuro!