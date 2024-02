Jean-Luc guadagna solo… 0,015 euro per uovo venduto: anche per questo gli allevatori sono in lotta in questo momento

Una cosa è certa: la vita quotidiana degli agricoltori non diventerà rosea da un giorno all’altro. Da diversi giorni ci spiegano che il loro reddito è insufficiente perché vendere i loro prodotti genera margini di profitto ridicoli. Per capirlo chiaramente, ecco due esempi numerici, uno per un prodotto a base di uova biologico e un altro per un prodotto a base di carne bovina.