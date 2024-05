Premier League: la RSCA Women è a solo un punto dal nuovo titolo del campionato belga

Lo Sporting Anderlecht ha fatto un grande passo verso il nuovo titolo! Dopo la vittoria dello Standard venerdì sera, il Move doveva sicuramente vincere a Bruges sabato pomeriggio.

Dopo altri tre punti, i giocatori di Dave Matthews sono tornati nella capitale.

Ma contro le vincitrici della Coppa del Belgio, il Bruxelles Women ha fatto la differenza ancora una volta alla fine della partita e ancora con la supersostituta dell’Anderlechtouaz Soukaina Ouzraoui. Il nazionale marocchino si è alzato durante la partita, sbloccando la serratura a cinque minuti dalla fine prima che Vidal, con un colpo di petto, nel tempo di recupero, confermasse la nuova vittoria dell’Anderlecht.

RSCA Women vicina al titolo di Premier League: “L’esperienza della vittoria fa la differenza”

Non è la prima volta che il sei volte campione belga scappa dal match a fine gara, grazie ai sostituti. Nell’OHL, la RSCA ha vinto per poco eliminando quasi definitivamente i Louvanisti dalla corsa al titolo e il club ha potuto ringraziare Ouzraoui per l’assist e Minnaert per il gol, entrambi segnati pochi secondi prima.

Sakina Ouzraoui Diki rimane una battuta elegante alla RSCA Women: “A nessuno piace stare in panchina ma io cerco di aiutare la squadra”

“Hanno dimostrato che non abbiamo bisogno solo della formazione titolare, abbiamo bisogno di tutti”, ha detto Tin De Caen al sito Sporza. Nel primo tempo non siamo stati bravi ma nella ripresa abbiamo recuperato. Siamo venuti a Bruges per vincere, ma il club è rimasto sulla buona strada anche dopo aver vinto la coppa.

Sabato prossimo, al Moov basterà un solo punto contro il Genk per conquistare l’undicesimo e settimo titolo consecutivo, un risultato straordinario che solo lo Standard era riuscito a realizzare in passato.

Per questa occasione le signore avranno il diritto di giocare al Lotto Park!