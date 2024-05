4 Altcoin che dovresti evitare completamente secondo gli esperti

19:00

Il valore del mercato delle altcoin ha superato l’impressionante record di 276 miliardi di dollari, alimentato dalla crescita di Bitcoin a oltre 66.000 dollari. Di fronte a questo aumento, gli investitori si rivolgono alle altcoin, sperando di beneficiare di potenziali guadagni. Tuttavia, CryptoBullet, un famoso analista di criptovalute, consiglia cautela. Mette in guardia contro gli investimenti ciechi in altcoin nonostante l’euforia circostante. Sottolinea che il mercato, nonostante la sua crescita, non è immune da potenziali correzioni. Secondo lui, le altcoin bloccate tra 0,382 e 0,236 livelli di Fibonacci potrebbero avere difficoltà a superare i loro massimi storici nel 2021.

Polkadot e Filecoin affrontano le sfide del mercato

Polkadot (DOT) si trova attualmente in una zona critica e potrebbe non riuscire a superare il suo massimo storico nel 2021. Nonostante la forte infrastruttura tecnologica e il vivace ecosistema, gli attuali indicatori tecnici suggeriscono che le criptovalute potrebbero non essere all’altezza delle aspettative degli investitori in futuro. Relativo alla crescita futura. .

Anche Filecoin (FIL) è uno di questi Altcoin da evitare adesso. L’asset noto per la sua soluzione di storage decentralizzato sta attualmente attraversando una grave volatilità, come evidenziato dai grafici giornalieri. La criptovaluta ha registrato un massiccio calo del 30% la scorsa settimana. Questa scarsa performance la colloca tra le criptovalute che hanno perso di più sul mercato negli ultimi tempi. Con una volatilità così apparente, Filecoin rappresenta un rischio significativo per gli investitori, soprattutto per quelli che cercano investimenti stabili.

Attenzione alle criptovalute AXS e ADA

Axie Infinity (AXS), nonostante il suo innovativo modello play-for-profit che ha attirato l’attenzione di molti operatori e investitori, deve affrontare ostacoli significativi e non riesce a raggiungere nuovi massimi. Attualmente, la criptovaluta AXS viene scambiata a 7,3 dollari con una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari, ma la sua posizione attuale suggerisce che potrebbe avere difficoltà a salire, riflettendo le sfide nel mercato dei giochi basato su blockchain.

Anche l’ADA di Cardano sta attraversando un periodo difficile. Il suo prezzo è sceso del 25% negli ultimi cinque mesi e ora si attesta a 0,48 dollari. Questa performance indica che questa criptovaluta potrebbe continuare a lottare o addirittura a diminuire ulteriormente. Gli investimenti in ADA sono particolarmente rischiosi nel clima attuale.

Gli investitori dovrebbero quindi essere cauti nei confronti di queste altcoin, che mostrano segni di sottoperformance e potrebbero non riuscire a raggiungere nuovi massimi nonostante un mercato rialzista generale. Tuttavia, anche se le previsioni dell’analista di CryptoBullet si basano su dati tecnici abbastanza accurati, nulla è del tutto certo e il mercato delle criptovalute ci riserva sempre delle sorprese.

