Un risultato storico per Netflix: questo film di fantascienza ha ricevuto un punteggio perfetto… 0%!

Nel mondo dello streaming a bizzeffe, dove le piattaforme competono in abilità nel catturare l’attenzione degli spettatori con contenuti più diversificati e innovativi, Netflix occupa un posto speciale. Leader indiscusso nel settore SVOD, il servizio SVOD è noto per la sua capacità di produrre serie e film di alta qualità che riscuotono un successo mondiale. Tuttavia, non è immune ai fallimenti critici, come dimostra uno dei suoi film che ha ottenuto l’impresa di ricevere un punteggio perfetto dello 0%.

Punteggio pieno 0%

Nel vasto catalogo di Netflix troviamo crocchette come il cavolo riccio. Tra questi film ne spicca purtroppo uno: “Gli ultimi giorni del crimine americano”. Rilasciato nel 2020, Questo thriller futuristico del regista Olivier Megaton (The Transporter 3, Taken 2, Taken 3) ha ricevuto recensioni critiche, raggiungendo uno status raro: 0% di recensioni positive su RottenTomatoes. Questo risultato, che è già molto, sottolinea l’unanime accoglienza critica negativa, una situazione piuttosto rara nel settore. Tuttavia, questo film fa parte di un genere che di solito ha una base di fan solida e fedele.

Nonostante una società tollerante, questo originale Netflix non è riuscito a impressionare nessuno della stampa. Una performance che solleva interrogativi sui criteri di selezione e sulla strategia dei contenuti di Netflix. Anche The Last Days of American Crime non è stato un successo di pubblico. Il film cadde rapidamente nell’anonimato e il suo fallimento fu devastante per Netflix. Questo episodio spiega le difficoltà che a volte incontra la piattaforma nel determinare quali film piaceranno ai suoi abbonati. Nonostante il suo catalogo ricco e diversificato, Netflix non è immune da amari flop.

Fallimento previsto?

Le ragioni di questo fallimento sono molteplici. Innanzitutto è importante capire che realizzare un film è un processo complesso che coinvolge molti fattori, dalla sceneggiatura alla regia, passando per la recitazione e la direzione artistica. Qualsiasi errore in una qualsiasi di queste aree può compromettere seriamente la ricezione del film. Inoltre esso, Netflix, nella sua costante ricerca di contenuti che soddisfino i diversi gusti del suo pubblico globale, a volte corre dei rischi, facendo proposte audaci o sperimentando. Sebbene questa strategia abbia spesso avuto successo, può anche portare a risultati meno positivi.

Adattato dall’omonima graphic novel, Final Days of American Crime è ambientato in un futuro distopico in cui un impulso elettromagnetico ha gettato gli Stati Uniti nel caos. Quindi un gruppo di fuorilegge cerca di sfruttare questa situazione per ribellarsi all’autorità esistente. Il film è stato criticato per la sua storia semplicistica e non plausibile, i dialoghi scadenti e la regia banale. Molti spettatori hanno anche sottolineato la natura razzista e sessista del film, che descrive una società dominata da uomini bianchi.