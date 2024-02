Cosa sappiamo degli attacchi di ritorsione statunitensi in Iraq e Siria

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e sua moglie Jill Biden rendono omaggio a tre soldati statunitensi uccisi in Giordania nella base aeronautica di Dover nel Delaware il 2 febbraio 2024. Kevin Deitch/Getty Images/Episodio

Venerdì 2 febbraio, gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi di ritorsione contro membri della Forza Quds, il ramo delle operazioni estere della Guardia rivoluzionaria iraniana, e gruppi filo-iraniani in Iraq e Siria, insieme ai resti dei resti. Il comando militare statunitense in Medio Oriente (CENTCOM) ha annunciato il rimpatrio dei tre soldati americani uccisi in Giordania. L'intervento è durato circa trenta minuti ” successo “Lo ha detto la Casa Bianca.

L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che almeno 23 combattenti filo-iraniani, di cui cinque a Deir ez-Zor, in Siria, sono stati uccisi in attacchi aerei nella Siria orientale e nell'Iraq occidentale. In Iraq, secondo un rapporto ufficiale annunciato dal governo iracheno, 16 persone sono state uccise, compresi civili, e altre 25 sono rimaste ferite.

Joe Biden aveva promesso di rispondere all’attacco mortale di droni effettuato domenica 28 gennaio vicino al confine siriano, che Washington ha attribuito a gruppi sostenuti dall’Iran. “La nostra risposta è iniziata oggi. Continuerà secondo il programma e nei luoghi che decideremo.”Lo ha detto venerdì il presidente americano. “Gli Stati Uniti non vogliono il conflitto in Medio Oriente o in qualsiasi altra parte del mondo. Ma chi vuole farci del male lo sappia bene: se tocchi un americano, noi risponderemo”.Lo ha annunciato in un comunicato stampa, poche ore dopo aver assistito alla restituzione dei corpi dei tre soldati americani uccisi.

L'autorità esecutiva statunitense aveva indicato che le azioni di ritorsione sarebbero state molteplici e distribuite nel tempo e contro obiettivi diversi.

Sono stati presi di mira ottantacinque siti

La Casa Bianca ha confermato che gli Stati Uniti lo avevano fatto “Avvisare il governo iracheno prima degli scioperi”. Essi “Includeva più di 125 munizioni di precisione”.Lo ha affermato il Comando Centrale nella sua dichiarazione, aggiungendo di aver preso di mira più di 85 obiettivi in ​​sette luoghi diversi (tre in Iraq e quattro in Siria), inclusi centri di comando e di intelligence, nonché le infrastrutture per lo stoccaggio di droni e missili appartenenti alle milizie iraniane. e forze, “Chi ha permesso attacchi contro le forze americane e della coalizione?”compresa la domenica.

Il Pentagono ha affermato che gli attacchi di venerdì hanno mobilitato numerosi aerei da combattimento, compresi bombardieri a lungo raggio.

“Secondo le prime informazioni, è stato preso di mira il quartier generale delle fazioni armate nella zona di Al-Qaim, che è un deposito di armi leggere”.Lo ha detto all'AFP un funzionario del ministero dell'Interno iracheno, parlando a condizione di anonimato. Un funzionario delle Forze di mobilitazione popolare, un'alleanza di ex fazioni paramilitari che riunisce queste fazioni filo-iraniane, ha confermato questo attacco e un altro attentato che ha preso di mira un sito nella zona di Akashat, a sud.

Iran, Siria e Hamas hanno condannato questi attacchi

L'Iran a “Condannato con la forza” Gli scioperi sono stati denunciati “Una violazione della sovranità di Siria e Iraq”Lo ha detto il portavoce diplomatico Nasser Al-Kanaani. Ha aggiunto: “L'attacco di ieri sera è un altro atto avventuroso e un errore strategico da parte degli americani, e porterà solo ad un aumento della tensione e dell'instabilità nella regione”.La reazione del signor Al-Kanaani in un comunicato stampa. Non ha detto se qualche iraniano sia stato ucciso negli attacchi o ha accennato a possibili ritorsioni.

“Non è più possibile per le forze americane continuare ad occupare alcune parti del territorio siriano”.Da parte sua, ha denunciato la Siria, confermandolo “Insistenza sulla liberazione di tutte le terre siriane dal terrorismo e dall’occupazione”..

Hamas ha puntato il dito anche contro gli Stati Uniti, che… “Hanno la responsabilità delle conseguenze di questa brutale aggressione contro Iraq e Siria”.. Lo ha apprezzato in un comunicato il Movimento islamico palestinese “accende la situazione” In Medio Oriente e lo era “piena responsabilità” Possibili ripercussioni.

Circa 900 soldati americani sono dispiegati in Siria e 2.500 in Iraq, nell'ambito di una coalizione internazionale anti-jihadista nata per combattere l'Isis quando quest'ultimo controllava intere aree del territorio siriano e iracheno. L’Isis è stato dichiarato sconfitto in Siria nel 2019 (e in Iraq nel 2017), ma la coalizione rimane nel Paese per combattere le cellule jihadiste che continuano a compiere attacchi nel paese.

L'Iraq convoca a Baghdad l'Incaricato d'Affari americano. La Russia vuole studiare la situazione alle Nazioni Unite

Da parte sua, il governo iracheno ha criticato A “Violazione della sovranità irachena”. Questi scioperi sollevano preoccupazioni “Gravi conseguenze per la sicurezza e la stabilità dell’Iraq e della regione”.Lo ha affermato in un comunicato il portavoce militare del primo ministro iracheno.

Sabato il ministero degli Esteri iracheno ha annunciato in un comunicato che convocherà l'incaricato d'affari americano a Baghdad, David Berger, per consegnarlo. “Una lettera ufficiale di protesta contro l'aggressione americana che ha preso di mira siti militari e civili iracheni.”Spiegando che l'ambasciatore è attualmente assente da Baghdad.

Anche la Russia ha condannato gli attacchi americani e ha accusato Washington di crederci “La sua impunità” E basato su “Seminare caos e distruzione” Nel Medio Oriente. “Condanniamo fermamente questo nuovo e palese atto di aggressione statunitense-britannica contro stati sovrani. Cerchiamo di esaminare urgentemente la situazione nel quadro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.”Lo ha detto in un comunicato stampa la portavoce diplomatica russa Maria Zakharova.

Forte pressione politica negli Stati Uniti

L'esercito americano è intervenuto nel giorno in cui il suo comandante supremo, sulla pista della base militare di Dover (Delaware), ha reso omaggio alla memoria dei tre soldati uccisi. Le bare ricoperte di bandiere di William Jerome Rivers, Kennedy Loudon Sanders e Breonna Alexandria Moffett, soldati dello stato americano della Georgia, sono state sollevate una ad una da un maestoso aereo da trasporto militare.

Tuttavia, John Kirby ha sottolineato che non vi è alcun collegamento tra il momento scelto per effettuare gli attacchi, che dipendeva, tra gli altri fattori, dalle condizioni meteorologiche, e la cerimonia per la restituzione dei resti. Durante l'accaduto l'81enne è rimasto immobile, con la mano sul cuore e lo sguardo fisso in avanti, al passaggio dei corpi. Era accompagnato dalla moglie Jill Biden, dal segretario alla Difesa Lloyd Austin, dal capo di stato maggiore Charles Brown e da altri dignitari. All'incontro erano presenti anche i familiari dei tre militari, lontano dalla stampa. La cerimonia, organizzata al millimetro, durò una decina di minuti, tra venti freddi e silenzio, e fu interrotta solo da ordini diretti ai soldati.

Il democratico, che sta facendo campagna per vincere un secondo mandato, deve affrontare forti pressioni da parte dei suoi avversari repubblicani affinché rispondano con forza all’Iran. Ha già attaccato l’ex presidente Donald Trump, il favorito per la nomina del suo partito “Debolezza” Dal suo avversario democratico, mentre le forze americane in Medio Oriente hanno subito numerosi attacchi dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas. Tuttavia, Biden ribadisce di non volere un’escalation regionale o un conflitto aperto con l’Iran.

Da metà ottobre, più di 165 attacchi di droni e attacchi missilistici hanno preso di mira le forze statunitensi schierate con la coalizione internazionale anti-jihadista in Iraq e Siria, ma nessun soldato americano era stato ucciso fino all'attacco di domenica in Giordania.