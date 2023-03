Jasper Philipsen vince la Bruges-La Panne 2023 davanti a Olav Kooij, Yves Lampaert e Frederik Frison

Jasper Philipsen ha mostrato la sua ottima forma all’inizio della ‘quindicesima notte’ nelle Fiandre vincendo la Bruges-De Panne, la prima corsa preparatoria per il Giro delle Fiandre (2 aprile), mercoledì. Il belga ha dimostrato che oltre ad essere un ottimo corridore, sa essere anche un attaccante pieno di finezza. È stato lui a scrivere la sceneggiatura della gara, che alla fine ha vinto contro i suoi tre compagni di fuga, l’olandese Olaf Koeij ei belgi Yves Lambert e Frederic Frison.

Il corridore di Alpecin, 15 anni, ha firmato nella Milano-Sanremo dove si era già mostrato favorevole sabato, al suo terzo successo stagionale, il 25° in carriera. Nella fornace e nel mulino, durante una gara indurita dalla pioggia e dal vento costante, Jasper Philipsen ha costruito il suo successo provocando il primo vantaggio che ha portato venti uomini davanti a 54 chilometri dalla linea. Il vincitore di due tappe nell’ultimo Tour de France è stata l’iniziativa del quartetto che si è portato in testa a quindici chilometri dal traguardo, mettendo all’angolo alcuni pretendenti alla vittoria in un formidabile arrivo come il francese Arnaud Demare o l’olandese Fabio Jacobsen e Dylan Groenewegen.

“È un’altra vittoria del World Tour, la mia terza del 2023, in una gara di valore classicoil vincitore ha esultato al termine di una manifestazione, ex “Tre giorni di La Panne” diventata corsa di un giorno nel 2018. A causa delle condizioni del vento, dovevi essere molto forte per vincere oggi. È chiaramente soddisfacente dal punto di vista delle prossime gare. “

In questa stagione, Jasper Philipsen ha già vinto due volte alla Tirreno-Adriatico. Prolunga il buon percorso di Alpecin dopo il successo di Mathieu van der Poel lo scorso fine settimana alla Milano-Sanremo. Molti dei corridori si raduneranno per iniziare mercoledì dal Mare del Nord venerdì al Gran Premio E3 (che si qualifica come un mini-Giro delle Fiandre), così come a Gand-Wevelgem domenica e poi attraverso le Fiandre in otto giorni prima dell’apoteosi di quella che sarà la Ronde del 2 aprile.

