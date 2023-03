Nuovo allenatore dei Devils, nuova squadra: come potrebbe essere l’11 per Tedesco in Svezia

SLe prime aspettative sulla formazione dei Red Devils contro la Svezia.

1. Difesa in 3 o 4?

L’unica certezza che possiamo ottenere riguarda la posizione del portiere. Salvo un caso di infortunio, Thibaut Courtois era e rimane il numero 1 mentre, come ha confermato Domenico Tedesco in conferenza stampa, Quin Castiles è ora il numero 2 nella gerarchia dopo il ritiro in nazionale di Simon Mignolet.

Secondo i file selezionati, Domenico Tedesco dovrebbe formare una difesa con tre difensori. Difficile immaginare che il nostro nuovo allenatore venga privato della coppia Vertonghen – Debast. I Movis, infatti, stanno facendo benissimo con lo Sporting Anderlecht, e il tecnico tedesco può contare su di loro per avere le prime garanzie in difesa. La questione si pone, invece, per quanto riguarda il terzo difensore. Chi di Faes, Theate o Bornauw si unirà al duo dell’Anderlecht?

Sulle ali qualche dubbio rimane anche se alcune caratteristiche sembrano emergere. L’ala sinistra sarà ambita da Yannick Carrasco e… Timothy Castagne. Quest’ultimo, vista la sua versatilità, potrebbe svilupparsi anche sulla destra in quanto sarebbe poi in competizione con Alexis Saelemaekers sapendo che Thomas Meunier non ha già più avuto voce in capitolo al Borussia Dortmund nelle ultime settimane.

Il milanista si è abituato a trovarsi in un ruolo da destro da stampa, a maggior ragione dopo il riassetto tattico di Stefano Pioli, che ora gioca con tre difensori.

2. Chi non è Unana e Lafia in mezzo a noi?

Mentre entrambi si comportano molto bene nei loro club in Premier League, Amadou Onana e Romeo Lafia sono i favoriti per iniziare al centro del gioco per la nostra nazionale.

Dopo un’ottima stagione con il Lille, Amadou Onana, che ha assistito ai Mondiali in Qatar, dove ha partecipato a partite contro Canada e Marocco, ha preso un’altra dimensione dal suo arrivo al Toffees la scorsa estate. Con 26 presenze in Premier League al suo attivo, l’ex giocatore del Lille spera di mantenere il suo club in Premier League in questa stagione e diventare una parte indiscutibile della selezione di Domenico Tedesco.

Con lui, Romeo Lafia continua a sedurre l’Inghilterra con il club del Southampton. Il giocatore di Bruxelles ha anche segnato un gol in questa stagione in Premier League contro il Chelsea. Con Axel Witsel assente, la successione deve essere assicurata dai nostri residenti del campionato inglese. Anche Orel Mangala potrebbe entrare e giocare in questa nuova nazionale, ma un posto nell’undici base della Svezia sembra improbabile…

3. E davanti a noi come farlo?

Domenico Tedesco ha scelto tanti profili diversi per valorizzare il suo settore offensivo. Kevin De Bruyne, nel bel mezzo di quello con il Manchester City, dovrebbe logicamente iniziare nell’11 di Domenico Tedesco per alimentare l’attacco dei Red Devils. Inoltre, la presenza di Leandro Trossard nella selezione non sorprende se si decide di tenere conto delle ultime offerte del nuovo giocatore dell’Arsenal. Con la scomparsa di Eden Hazard, l’ex giocatore del Brighton ha ora la possibilità di diventare un manager della selezione.

Romelu Lukaku, in difficoltà con l’Inter, deve affidarsi alla Nazionale per ritrovare fiducia. Capocannoniere dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, l’ex giocatore del Manchester United ha segnato solo 3 gol in prima divisione in questa stagione. Loïs Openda, che ha segnato 5 gol nelle ultime due partite di Ligue 1 con il Lens, avrà voce in capitolo anche in nazionale. Di recente ha dichiarato in una conferenza stampa di voler aiutare la squadra a vincere, sia a Euro 2024 che in altri tornei. Sa di essere attualmente il secondo punto e accetta questo ruolo. Tuttavia, è convinto che la coppia d’attacco con Romelu Lukaku possa funzionare bene. Tedesco sarà tentato di abbinarli insieme? improbabile.

Giocatori come Dodi Lukébakio o Charles De Ketelaere, che non hanno tempo per giocare con il Milan, sperano di brillare durante questa pausa internazionale. Pertanto, queste prime due partite sono necessarie per assicurarsi un posto nella selezione di Domenico Tedesco.