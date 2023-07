James Webb ha osservato la sua prima kilonova

Dalle enormi galassie ai buchi neri dell’era canonica, il James Webb Space Telescope viene utilizzato per osservare l’affascinante paesaggio cosmico. Ma di recente si è trovato in prima fila a uno spettacolo più lussuoso e dinamico del solito: ha visto di recente la sua prima kilonova.

Questi fenomeni iniziano con le stelle di neutroni. Quelle cose che accadono quando una stella massiccia esaurisce il carburante. Incapace di sostenere le reazioni termonucleari che lo guidano, il suo nucleo collassa su se stesso sotto l’influenza delle forze gravitazionali. Ciò si traduce in un’esplosione catastrofica nota come supernova. Il blocco viene quindi sottoposto a forze di pressione del liquido. Ciò ha l’effetto di agglomerare la maggior parte delle particelle rimanenti sotto forma di neutroni, da cui il nome.

Quindi, comunque, ci ritroviamo con un oggetto relativamente piccolo Molto pesante e quindi eccezionalmente denso. Solo i buchi neri possono competere su questa Terra. Per riferimento, i ricercatori stimano generalmente che 15 centimetri cubi di questo materiale peseranno circa 10 miliardi di tonnellate.

Vera formazione cosmica

A volte due stelle di neutroni possono rimanere intrappolate all’interno dello stesso sistema binario. Pertanto, uno ruota attorno all’altro (o, più precisamente, attorno a un centro di gravità comune) con una velocità incredibile. E questo tango cosmico finisce inevitabilmente in una collisione che genera un’esplosione circolare assolutamente massiccia. parliamo di kilonova.

Questi display sono di grande interesse per gli astronomi. Lo considerano Durante un periodo di kilonova vengono generati alcuni degli elementi più pesanti dell’universo. Possiamo citare l’oro o l’uranio, che non possono essere prodotti dalle reazioni termonucleari delle stelle. parliamo di processo R. Il dispositivo su cui stai leggendo questo articolo, ad esempio, non potrebbe funzionare senza l’hardware prodotto dal processo R durante una kilonova miliardi di anni fa.

Questi eventi possono essere da 10 a 100 volte meno violenti delle catastrofiche supernove che si verificano alla fine della vita di una stella, ma fanno comunque parte del processo. I fenomeni più violenti dell’universo. Kilonova è straordinariamente accompagnata forte lampi di raggi gamma (grb) può trasportare la stessa quantità di energia che il sole produce nel corso della sua vita. I GRB sono solitamente quelli che tradiscono le collisioni tra stelle di neutroni.

Elementi pesanti nel forum

Questo ha attirato l’attenzione degli astronomi il 7 marzo. È stato osservato da più telescopi contemporaneamente, il che ha permesso di determinarne l’origine mediante triangolazione. Questo evento che ha battezzato GRB 230307A è stato davvero impressionante di per sé; È stato il secondo lampo di raggi gamma più potente mai registrato.

Ma ciò che ha davvero incuriosito gli scienziati è stata la kilonova che ha prodotto il GRB. Così il team dell’astronomo olandese Andrew Levan ha scelto di puntare il James Webb Space Telescope verso l’area in questione. Hanno osservato questa vista due volte a circa un mese di distanza.

Secondo Space.com, questo ritardo ha permesso loro di osservare il passaggio dal blu al rosso tipico di una kilonova, confermando così la natura del fenomeno. E soprattutto ce l’hanno Sono state trovate tracce di elementi pesanti formatisi durante la collisione. In particolare, definiscono la presenza pianeta, un minerale molto raro sulla Terra. Sono anche avvistati i lantanidi;metalli pesanti che appartengono alla famiglia delle “terre rare”.

Un processo fondamentale nella dinamica dell’universo

« Queste osservazioni mostrano che la nucleosintesi che si verifica all’origine dei lampi di raggi gamma può creare una varietà di elementi associati al processo R. Questo gioca un ruolo importante nella sintesi di elementi pesanti in tutto l’universo. i ricercatori spiegano nei loro file Documento di ricerca È ancora in fase di pre-rilascio.

In altre parole, Webb ha recuperato il file Un’ulteriore prova del fatto che queste collisioni tra stelle morte svolgono un ruolo importante nella formazione del superuniverso. Contribuiscono indirettamente, ma in modo molto tangibile, alla formazione del mondo così come lo conosciamo.

Pertanto, questo tipo di osservazione consente ai ricercatori di migliorare i modelli che descrivono le dinamiche globali dell’universo che ci circonda. E tra l’altro, mostra ancora una volta come la precisione e la versatilità di James Webb stiano facendo passi da gigante nell’astrofisica.

Il testo di studio è disponibile ici.