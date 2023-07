Ospedali: Health Equality Association espone le sue preoccupazioni

Di fronte all’assistenza fornita, venerdì 7 luglio, alle 20:00, presso il municipio di Jey-sur-Oujon, l’Associazione per l’uguaglianza sanitaria della popolazione ha presentato il suo punto di vista sul futuro della salute nella provincia.

Michel Martelet, cardiologo, Didier Sommer, medico generico a Chalendry, Olivier Delonge, anestesista, Véronique Medi, medico generico a Ville Belleau, hanno rivelato i loro timori di fronte al progetto incombente di costruire due ospedali a Langres e Chaumont. Secondo l’associazione, un altopiano a Shumon è una pessima idea e dal punto di vista economico due ospedali, questo non è possibile.

L’Associazione Egalité Santé, durante questi incontri, sensibilizza il pubblico sulle conseguenze di decisioni dell’ARS che ritiene dannose. Per combattere il declino dell’assistenza nell’Alta Marna centrale e meridionale, dobbiamo rendere l’assistenza della massima qualità, accessibile a tutti. Sul territorio sono presenti molti anziani che hanno bisogno di cure tempestive. I relatori hanno elencato tutto ciò che sarebbe mancato a Langres, da qui le evidenti carenze: assenza di medici specialisti sui servizi, impossibilità di farsi carico di batteriologia urgente, campioni che non sarebbero stati analizzati in loco 24 ore su 24, ecc. Secondo i membri dell’associazione, la perdita di opportunità sarà grande per i pazienti.

Ecco perché l’Associazione Egalité Santé ha accettato uno stand tecnico a Rolampont, che sarebbe una situazione ideale a suo avviso, poiché si trova vicino all’autostrada e al centro della regione. Questa struttura ospedaliera corrisponde alle esigenze dei pazienti e del personale medico. Chaumont manterrà i servizi, il servizio medico, la dialisi, ecc. Affinché i giovani medici si insediano nel reparto, è necessaria una struttura ospedaliera che risponda alle loro esigenze. I pensionati precedenti non saranno sostituiti. Ci deve essere attrazione. Questo momento di discussione è stato molto costruttivo con molte delle persone che hanno partecipato, prova che la questione dell’accesso alle cure è una preoccupazione importante.