James Cameron è ufficiale. Questo disastro poteva essere evitato: accusa i funzionari di negligenza nel campo della sicurezza

James Cameron ha recentemente inaugurato nel 2012 una mostra dedicata al suo viaggio sottomarino. Durante il suo intervento, ha colto l'occasione per parlare di questo viaggio oceanico, ma non solo! Come un pesce nell'acqua lanciando questo spettacolo, James Cameron ha colto l'occasione per screditare un'impresa di costruzioni sommergibili responsabile di un disastro senza precedenti da oltre 60 anni.

James Cameron spruzza l'OceanGate all'inaugurazione

Questo non sfuggirà a nessuno: Ben Titanico, abisso et al immagine simboloIl regista James Cameron è un uomo appassionato dell'acqua. Questa passione può essere spiegata in particolare dal fatto che è cresciuto in un piccolo villaggio del Canada circondato da questo elemento naturale. Quindi possiamo dire quello che vogliamo: l'acqua è la sua passione! recentemente, Il regista si è recato al Fremantle Maritime Museum, a Perth, in Australia, per aprire una mostra sulla sua immersione in solitaria del 2012 a bordo del sottomarino Deep Sea Challenger.. L'obiettivo di questa missione era raggiungere Challenger Deep, il punto più profondo mai misurato negli oceani.

Se le cose gli vanno bene, non è così per tutte le crociere o i sottomarini. Ricordiamo che nel giugno 2023 cinque passeggeri hanno perso la vita a causa di un incidente durante il viaggio del sottomarino Titan di OceanGate. Quello che è successo è che lo scafo del sottomarino è esploso quando ha raggiunto una profondità di 3.500 metri.Nel tentativo di raggiungere il relitto del Titanic a 3800 metri di altitudine. A quel tempo, questo disastro fece molta pubblicità. Finora James Cameron ha spiegato che tra la popolazione si è creata una certa diffidenza verso questo tipo di spedizioni. Anche lui non ha usato mezzi termini quando ha menzionato questo incidente durante l'inaugurazione della sua mostra.

James Cameron critica questo disastro ed è convinto che si sarebbe potuto evitare

Come molti esperti, James Cameron ha notato le pessime condizioni della missione, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Secondo lui, l’incidente del sottomarino Titan era “ È completamente prevenibile » Ne consegue il fallimento da parte di OceanGate in merito alla sicurezza. Come ha spiegato, il rischio di collasso deve esserci Una delle preoccupazioni principali da parte dei produttori e il tema principale su cui dovremmo lavorare Prima di addentrarsi nelle profondità dell'oceano. In questo caso, James Cameron ritiene che tutto ciò non sia stato rispettato e, quel che è peggio, sospetta che l'azienda, come altri esperti, abbia risparmiato durante la costruzione del Titan, anche se su questo punto l'azienda si è già difesa.

A parte le perdite umane causate da questo disastro, Ciò che James Cameron si rammarica maggiormente è che questo disastro abbia offuscato la reputazione dell’industria dei sommergibili e delle spedizioni subacquee. Ciò che gli dà fastidio è che sia possibile che” Oggi la gente pensa che le immersioni subacquee siano più pericolose di quanto non lo siano in realtà Il celebre regista però non si bagna e capisce che se avesse tanti soldi da spendere, come aveva promesso il miliardario Clive Palmer di rifare il viaggio del Titanic, non li utilizzerebbe per questo tipo di spedizioni ma “ Lo spenderà nella scienza ».