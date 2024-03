Per motivi di salute, Gayle Garcia Diaz rinuncia

Ha dovuto affrontare altri YouTuber durante il gran finale. Ma la sua salute ha deciso diversamente. Infatti, oltre al tradizionale programma per TF1, Ballando con le stelleLo Youtuber Michou ha deciso di lanciare la versione online dell'hook da remoto.

È stato trasmesso su Twitch, chiamato The Show Ballando con le star di internetIn gran parte riuscito. Domingo, Bagheera Jones, Nato, Le Bossuet o anche Gael Garcia DiazHa partecipato a questa versione alternativa dello spettacolo di danza. Il successo fu così grande che Camille Combal suggerì a Michaud di trasmettere il gran finale TF1.

Trasmissione finale su TF1

La partita finale della versione online, infatti, dovrebbe tenersi venerdì 29 marzo su Channel One. Tuttavia, sebbene fosse una delle favorite per la vittoria del titolo, Gael Garcia Diaz Non sarà presente. La giovane ha annunciato la brutta notizia sul suo canale YouTube per circa cinquanta minuti.

“Dovrei fermarmi qui, va bene.”Ha aggiunto, provocando un dolore insopportabile prima di continuare: “Non posso credere che sia finita così, è terribile. Il radiologo mi ha confermato che avevo una costola rotta. Ha detto che ballare non è mai stata una buona idea e che dovevo smettere del tutto.”. E sì Gael Garcia Diaz Ci ha creduto fino alla fine, perché soffriva già da più di una settimana.

Gael Garcia Diaz è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dopo essersi arreso

Dopo il suo intervento, l'influencer ha espresso il suo rammarico per non aver ascoltato i consigli dei medici che le consigliavano di interrompere la sua avventura: “Incolpo me stesso perché non sono stato onesto con la produzione e perché non l'ho accettato. Non posso allenarmi. Compenso con il resto del corpo. Mi fanno male i piedi. Mi fanno male ovunque. È terribile. “

Sebbene la giovane donna sia depressa per questa decisione, ne conserva un bel ricordo “Esperienza incredibile”.