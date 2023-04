Jacques Rancière sulle pensioni: “I governi vogliono sostituire il sistema di solidarietà con un sistema di conti individuali puri”

“Cos’è la pensione? Non è solo una questione di far quadrare i conti, è una questione di come passi il tuo tempo.”

Era un combattente della sinistra proletaria alla fine degli anni Sessanta Proposta Che cosa “Il problema principale per i lavoratori non è la loro scarsa paga, ma il loro tempo Anche rubato”. Così, per Ranciere, IL Riforma Presente ha scatenato una battaglia tariffaria. “Cos’è la pensione? Non è solo una questione di far quadrare i conti, è una questione di come passi il tuo tempo.”Lui dice. nel suo libro Vergognoso trenta Libri (La Fabrice, 2022) Deja: “La pensione è il modo in cui l’orario di lavoro produce tempo di vita e il modo in cui ognuno di noi si relaziona con un mondo collettivo. L’intera questione è cosa funziona su questo collegamento: solidarietà o interesse privato.