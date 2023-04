Un insegnante è stato licenziato per aver dato “compiti inappropriati” a studenti negli Stati Uniti

Jeffrey Kane, 63 anni, ha spiegato su Facebook di voler associare il suo corso di formazione a un’esercitazione destinata a preparare gli studenti al pericolo dell’intervento di un individuo armato nel loro liceo, vicino a Orlando, in Florida.

Un professore di psicologia americano ha perso il lavoro. la ragione? Ha dato ai suoi studenti, studenti delle scuole superiori dai 16 ai 18 anni, un argomento speciale per scrivere: “Oggi è stato l’ultimo giorno della tua vita, scrivi il tuo necrologio“.

Per aiutarli a capire cosa è importante nella loro vita

dichiarato in una piccola nota.Grazie per aver capito (…) che non si tratta affatto di inconvenienti“.

licenziarlo”sorpresoHa aggiunto su Fox 5:Stavo parlando agli studenti del mondo in cui vivono, pistole, tiratori…“

Si è difeso sui canali televisivi locali. “Non era per spaventarli o fargli credere che sarebbero morti, ma per aiutarli a capire cosa fosse importante nelle loro vite.ha detto alla NBC.Non ho fatto niente di male!“.

Martedì è stato licenziato. In un comunicato stampa, ripreso dai media statunitensi, l’amministrazione scolastica lo ha accusato di aver dato “dovere inappropriatoai suoi studenti.

La prima causa di morte tra i giovani

Le armi da fuoco sono diventate la principale causa di morte per i minori americani nel 2020, con 4.368 morti, prima degli incidenti automobilistici e delle overdose, secondo i Centers for Disease Prevention and Control (CDC).

I bagni di sangue nelle scuole rappresentano solo una piccola parte, ma caratterizzano ancora di più gli spiriti.

Gli Stati Uniti sono stati particolarmente scossi dal massacro commesso nel 2012 in una scuola di Sandy Hook, Connecticut (20 bambini uccisi), e nel maggio 2022 a Uvalde, Texas (19 bambini e 2 insegnanti).

Tuttavia, la maggioranza degli americani è ancora molto attaccata al diritto di portare armi e non vuole sentir parlare di riforme, anche minime.

Due funzionari eletti del Tennessee (sud) sono stati appena cacciati dal loro parlamento locale per essersi uniti ai manifestanti che, in bicicletta, sono venuti a chiedere migliori regole sulle armi, dopo un massacro in una scuola elementare di Nashville.