Accusato di aver sostenuto “spese esorbitanti”, Charles Michel nega

Il quotidiano francese “Le Monde” ha messo in dubbio le spese di viaggio del presidente del Consiglio dell’Unione europea, “che sono esplose”. Abbiamo chiamato Charles Michell, un portavoce di Reframe…

Articolo riservato agli abbonati







Giornalista politico

di David Kobe



Inserito il 04/8/2023 alle 22:45 Tempo di lettura: 3 minuti



Dottn la sua ultima uscita, il quotidiano il mondo Ci si interroga, si legge, sulla “spesa stravagante” di Charles Michel come presidente del Consiglio europeo, per non parlare della sua eccessiva. È in discussione il costo del viaggio, che “è esploso”. Per il 2024 il budget del Presidente del Consiglio europeo, in attesa di adozione, ammonta a 2,6 milioni di euro, con un incremento del 27,5% rispetto al 2023. L’aumento è dovuto principalmente alla sua “intensa attività per la comunità internazionale”, come abbiamo spiegato alla Segreteria del Consiglio, citando “Le Monde”, Soprattutto sotto l’influenza della guerra in Ucraina.



Questo articolo è riservato agli abbonati