Jacques e Thomas Dutronic, con la gola ammanettata, evocano Françoise Hardy: “Ecco, non sta molto bene”

Per tutta l’estate, Thomas e Jacques Dutronic hanno cantato insieme sul palco in tutta la Francia.

In un’intervista alla rivista Sept à Huit, sono tornati straordinariamente al tour, un po’ sconvolti dal caldo di quest’estate, ma anche dal Covid, contratto da Jacques Dutronic. Questo lo ha costretto a riposare e non potersi esibire per alcuni giorni.

Il padre/figlio ha portato anche la notizia di Françoise Hardy, che soffre di cancro alla gola ed è molto fragile.

“Mamma, laggiù, non è in gran forma, quindi è molto facile divertirsi con lei. […] Poverina non è facile per lei. Tristezza che non sia nemmeno potuta venire a trovarci”.Ha spiegato Thomas Dutronic.

Puoi vedere le emozioni del cantante mentre parla, così come quelle di suo padre, Jack.

“Finalmente guardi un sacco di piccoli film su Youtube che le persone fanno con i loro telefoni e tutto il resto”Tommaso ha aggiunto.

Entrambi si sono lamentati di non poter avere Françoise Hardy dalla loro parte, soprattutto dopo questo tour, “È un po’ per lei”Jacques Dutronic ha aggiunto. “Lo faccio con Thomas, ma è tutto per lei. Penso che la renda felice”Continua, annodato ad anello.

I due cantanti sono di nuovo in tournée fino a dicembre, per il gusto di farlo…