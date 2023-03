Ecco i risultati dell’estrazione di Euromillions: Non c’è un grande vincitore per il jackpot da 27 milioni di euro, scopri i numeri estratti

C’erano 27 milioni di euro in palio questo martedì nell’estrazione dell’Euromillion. La griglia vincente deve includere i cinque numeri corretti più le due stelle corrette, come ricorda Lotteria nazionale. Poiché non ci sono stati fortunati in quest’ultima estrazione, i giocatori avranno un’altra possibilità di vincere il jackpot e diventare milionari nella prossima estrazione di Euromillions, questo venerdì.

Numeri vincenti: 16-26-28-31-46 Stelle vincenti: 11-12 Come si gioca a Euromillions? Puoi giocare online su e-lotto o acquistando una griglia del tuo bingo preferito presso il punto vendita (libreria, negozio, ecc.). Esistono diversi tipi di coupon: coupon semplice, coupon multiplo e prelievo rapido. Nel ballottaggio semplice, che costa 2,5 euro per set e per estrazione, si giocano da una a sei combinazioni. Ogni griglia è composta da 50 numeri e 12 stelle. Per ogni griglia devono essere specificati 5 numeri e 2 stelle. Puoi anche scegliere il numero di estrazioni a cui vuoi partecipare, il che aumenta le tue possibilità di vincita. Nel ballottaggio multiplo, puoi selezionare fino a 10 numeri e 12 stelle per griglia: questo ti dà maggiori possibilità di ottenere la combinazione vincente. Puoi, come nel semplice scrutinio, scegliere un numero di estrazioni consecutive. Se non hai un numero fortunato in particolare, Quick Pick è un’opzione che ti fa risparmiare tempo: il computer sceglie casualmente i tuoi numeri e le stelle. Le estrazioni di Euromillions si svolgono ogni martedì e venerdì: puoi ottenere i risultati direttamente in prima pagina, intorno alle 23:00, ma puoi anche ottenere i numeri vincenti in DH. Se hai una o più griglie vincenti, dai un’occhiata a un punto vendita della Lotteria Nazionale.