Questa nuova routine insolita preoccupa per la sua salute

popolo e re

Sono passati alcuni mesi dalla salute di Elisabetta II.

La regina ha in particolare gravi problemi di mobilità, che le impediranno di prestare giuramento per un nuovo primo ministro il prossimo mese a Londra. Chi succede a Boris Johnson andrà invece a casa sua per la tradizionale cerimonia del bacio delle mani. Quest’ultimo, oggi 96enne, trascorre l’estate a Balmoral in Scozia come ogni anno.

Ma una nuova preoccupante abitudine ha sollevato negli ultimi giorni ulteriori dubbi sulla salute della Regina. Questo sabato, 27 agosto, il quotidiano My London ha già rivelato che il principe Carlo, molto preoccupato, va quasi ogni giorno a trovare sua madre. Secondo gli osservatori reali, questo gesto potrebbe essere interpretato come un segno del deterioramento della salute del re.

È insolito che il principe Carlo faccia questo tipo di visite improvvisate per vedere sua madreIngrid Seward, un’autrice specializzata in regalità, ha riferito a My London. Da quando ha contratto il Covid-19 lo scorso febbraio, la regina ha ridotto significativamente le sue apparizioni pubbliche durante il suo giubileo di platino a maggio. Fortunatamente, il marito di Camila è lì per sostenerla. “Charles è una persona molto premurosa. E su chi può contare ora che il principe Filippo se n’è andato?”Ingrid Seward ha continuato. Inoltre, il resto della famiglia reale” diffuso in tutto il Paese”..