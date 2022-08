È scoppiata a ridere quando ha scoperto il nome del futuro bambino di sua sorella: è stata cacciata dal baby shower

Non è sempre facile scegliere il nome di un bambino, e spesso è difficile scegliere tra un nome tradizionale e uno più originale per molti genitori. E mentre è importante che i genitori ricordino che sono liberi di scegliere il nome che vogliono per i loro figli, ci saranno sempre persone che giudicheranno le loro decisioni.

Una donna è stata recentemente espulsa dal suo bambino Doccia Di sua sorella quando è scoppiata a ridere dopo aver scoperto il nome che avrebbe dato alla sua bambina, racconta Specchio. La donna ha detto che sua sorella e suo marito hanno deciso di combinare i loro nomi per inventare il nome della loro futura figlia, ma hanno finito per sembrare dei batteri. Racconta la scena in un post su rosso.

Il nome della futura mamma è Ella e il nome di suo marito è Sam, il che significa che il loro bambino si chiamerà “Sannila‘, cosa che ha fatto ridere la sorella di Ella quando si è resa conto di quanto fosse simile il nome alla salmonella.

“Ho una sorella minore, Ella. Ha sposato Sam l’anno scorso in un piccolo matrimonio. Sapevamo che volevano subito dei bambini e domenica scorsa c’era un bambino Doccia. Sapevo che avrebbe annunciato il sesso e il nome del bambino, ma la mamma di Sam ha organizzato la festa per farne una sorpresa.“, Dice sorella Dila

“Durante la rivelazione del genere, è uscito il rosa e abbiamo applaudito tutti. è per Lui lei: “Va bene per rivelare il nome” ed è allora che ne ho tirato fuori un pezzo”Sannila” sopra. Ce n’erano alcuni ‘corteggiare’ di più Poi ci fu un silenzio completo, e io risi, pensando che non fosse reale. Poi ho detto SalmonellaTipo, intossicazione alimentare?“”

“La madre di Sam si spaventa dicendo che è un bel nome, ed Ella grida che ho sbagliato e che il nome significa la loro unione. Mia madre mi dice che ioSarà Deve tacere, in modo che il bambino si chiamerà probabilmente Sammy.“

Dopo questa scena, la moglie ha sentito di non essere più la benvenuta nel bambino Doccia. “lei è andata. Mi è stato detto che la festa è andata avanti ma l’atmosfera era diversa.“

spiegare Lui lei Sua sorella è fermamente convinta che alla maggior parte delle persone piaccia il nome quando lo sentono, ma pensa che sia semplicemente “carino” e non pensa che sia un buon nome da bambina.

“Mia sorella dice che il nome piace a tutti e si complimenta, penso che siano così carini.“

“Penso di sìSarà Non dovrebbe ridere“, per arrivare a conoscereÈ con il senno di poi.