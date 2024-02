Gli Usa avvertono di una “grave minaccia”: Mosca svilupperà armi nucleari mirate a prendere di mira i satelliti

La Russia intende sviluppare armi nucleari per colpire i satelliti, secondo le informazioni diffuse mercoledì dal presidente del comitato permanente ristretto sull'intelligence della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Michael R. Turner. Il repubblicano ha invitato l'amministrazione Biden a declassificare le informazioni.

“Chiedo al presidente (Joe) Biden di declassificare tutte le informazioni relative a questa minaccia per consentire al Congresso, all'amministrazione e a tutti i nostri alleati di discutere apertamente le azioni per rispondere a questa minaccia”, ha affermato Turner. Ha detto che avrebbe reso le informazioni disponibili in modo sicuro a tutti i membri della Camera dei Rappresentanti.

Washington affronta una “seria minaccia” alla sua sicurezza

Secondo il New York Times, le autorità americane hanno informato il Congresso ed i suoi alleati in Europa del progetto di Mosca.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, non ha commentato in dettaglio l’annuncio, spiegando che “gli americani si rendono conto che ogni giorno affrontiamo una serie di minacce e sfide in tutto il mondo”. Ha aggiunto: “Sono convinto che il presidente Biden garantirà, attraverso le decisioni che prenderà, la sicurezza degli americani”.

Su richiesta del consigliere per la sicurezza nazionale, avrebbe dovuto svolgersi giovedì l'incontro del “Gruppo degli otto”, che comprende i leader dei partiti della Camera dei deputati e del Senato, nonché membri dei servizi segreti.

Lo sviluppo di un’arma mirata ai satelliti rappresenta una grave minaccia per le comunicazioni militari e i sistemi di ricognizione. Tuttavia, quest'arma è ancora solo in fase di sviluppo e non vi è alcuna indicazione di una minaccia imminente, secondo diverse fonti ufficiali citate dal Times.