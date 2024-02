In Ungheria i conti si regolano con “OK Orban”: “Qual è il tuo segreto?”

“Per molto tempo ho creduto nell’ideale di un’Ungheria sovrana e civile. […] Ma alla fine ho capito che tutto questo era solo un prodotto politico, una copertura intesa solo a nascondere il funzionamento del sistema e il monopolio di enormi ricchezze.“, ha scritto questo alto funzionario via Teatrino su Facebook.

Il presidente della Repubblica e un deputato senior di Fidesz per le elezioni europee si sono dimessi insieme sabato, dopo essere stati travolti da uno scandalo legato al caso di abusi sui minori.

Peter Magyar oggi ha chiuso le porte ai consigli di amministrazione di diverse società, al consiglio di sorveglianza della banca e a tutte le società pubbliche o semi-pubbliche. In una lunga intervista al canale YouTube festaHa ripetuto le sue accuse, dicendo:Metà del paese appartiene a poche famiglieHa descritto un regime mafioso che non sarebbe mai riuscito a tornare indietro, ubriaco fino al midollo.

Da quando è stata pubblicata online domenica sera, l'intervista è stata vista 1,7 milioni di volte. È successo in un Paese di 9,6 milioni di abitanti, dove la politica è stata schiacciata da quattro vittorie consecutive del partito di Viktor Orbán dal 2010, trasformandosi in annunci di governo populisti.

Rogan nel mirino

L'obiettivo principale delle critiche di Peter Magyar è Antal Rogan. Rispetto a Richelieu, quest'ultimo è il potente “ministro della Propaganda”, come lo chiamano gli oppositori, ed è a capo del rullo che rappresenta la macchina delle comunicazioni Fidesz nonché i servizi segreti. È stato lui a garantire che i media Fidesz rimanessero in silenzio sulla questione della grazia presidenziale, prima che Viktor Orbán cambiasse tattica decretando che “una persona che sfrutta sessualmente i bambini”Tagliare in piccole parti“E che per loro non ci sarà perdono. Un annuncio che suona a morto per il Presidente della Repubblica.

L’uscita dal “Sistema di Cooperazione Nazionale” promulgato da Fidesz nel 2010 non sarà priva di danni per i dissidenti. “Ho avuto l'opportunità di vedere dall'interno come funzionava il sistema e sapevo benissimo che la macchina della propaganda di Rogan mi avrebbe reso un traditore, un criminale, uno psicopatico, un tossicodipendente, un molestatore di bambini, un residente di Bruxelles, un mercenario, un sostenitore della guerra, ecc. . “, prevede. Infatti, in una rubrica pubblicata su Nazione ungheresePortavoce di Fidesz, il giornalista Gergely Huth chiede una “epurazione”Campo nazionalePerché, come diceva lui,Il compagno opportunista o convertibile non può essere uguale all’inflessibile patriota nazionalista“.

Sulla sua pagina Facebook, da lui ribattezzata “Non abbiate paura!” “, Peter Magyar da allora ha sfidato a duello i suoi nuovi nemici, dimostrando di sapere molto su di loro.”Sei davvero un uomo di talento“Lo dice, ad esempio, a István Tiborč, genero di Viktor Orbán, un uomo d'affari che dopo il suo matrimonio è diventato ricco.”A 37 anni hai già 100 miliardi (dal fiorino)Pieno di alberghi, banche, fondi di investimento, Waberer e metà del mercato degli edifici per uffici di Belgrado, […]. Qual è il tuo segreto? “

Indebolimento con l’avvicinarsi delle scadenze elettorali

Dieci giorni dopo la rivelazione della grazia presidenziale, ora sappiamo che sotto l'influenza di Zoltan Balog, l'attuale capo della Chiesa calvinista in carica, l'ex ministro delle Risorse umane, la presidente Katalin Nowak ha concesso la grazia. L'indulto presidenziale è la radice della crisi che scuote Fidesz.

In un modo completamente nuovo, Utenti di YouTube Le persone influenti stanno ora pianificando di manifestare contro il governo venerdì nella Piazza degli Eroi di Budapest, sperando di mobilitare un nuovo segmento della società. È sufficiente indebolire seriamente il potere prima delle elezioni comunali ed europee di giugno? Difficile che Fidesz, che governa senza divisioni dal 2010, abbia dimostrato in passato di saper resistere. Non sembra soffrire l’erosione del potere nonostante il proliferare di rivelazioni e scandali, e mantiene una base di circa un terzo degli elettori. Ciò nonostante gli elevati tassi di inflazione, che hanno raggiunto il picco del 25% nel paese un anno fa. Può anche contare sul fedele Antal Rogan per dimenticare rapidamente questo nuovo scandalo… e gettare Peter Magyar nell'oblio.