iPhone 13 è uno degli smartphone più venduti al mondo

iPhone 13 si è affermato come lo smartphone più venduto al mondo. I consumatori hanno preferito principalmente l’iPhone 13 standard e l’iPhone 13 Pro Max, a scapito della versione mini, che è stata in gran parte rifiutata dai consumatori.

Il iPhone 13 È stato un enorme successo in tutto il mondo. Grazie alle vendite stratosferiche del gruppo, Apple ci è riuscita Dimostrandosi leader di mercato in Cina. I nuovi iPhone sono stati lanciati lo scorso settembre Venduto a pallet nel quarto trimestre del 2021spingendo i telefoni al terzo posto nella classifica degli smartphone più venduti.

Non sorprende che il successo dell’iPhone 13 si sia esteso fino al 2022. Secondo le statistiche citate da Francisco Jeronimo, analista di IDC, anche l’iPhone 13 standard si è affermato come Lo smartphone più venduto al mondo Durante il primo trimestre del 2022. Grazie al prezzo incluso, iPhone 13 è un enorme successo nel mercato.

iPhone 13 è un enorme successo e Apple domina il mercato di fascia alta

iPhone 13 Pro Max occupa il secondo posto della classifica. Da parte sua, è accreditato l’iPhone 13 Pro, il più piccolo ma eccellente quarto posto. Nonostante l’alto prezzo di vendita, i due smartphone di fascia alta sono riusciti ad entusiasmare i consumatori. Di fronte alla massiccia domanda, il gruppo californiano ha dovuto farlo Controlla i numeri di produzione.

come previsto, l’iPhone 13 mini Non fa parte della classificazione IDC. Nonostante il fattore di forma originale dello smartphone, ha fallito commercialmente, come il suo predecessore. Quindi Apple ha deciso di abbandonare questa versione. intervallo diiPhone 14 Non avrai una versione mini ma una versione Max, che delizierà gli appassionati di schermi giganti.

Non è solo uno smartphone di fascia alta ad occupare il terzo posto nella top five di IDC, ma piuttosto un telefono di fascia media, Samsung Galaxy A12. per memoria, Galaxy A12 si è già affermato come lo smartphone più venduto dell’ultimo anno. Questo è il telefono Android più popolare sul mercato, grazie in particolare al suo prezzo ridotto.

Il mercato degli smartphone è attualmente molto affezionato ai telefoni scontati. Nel secondo trimestre dello scorso anno, il 60% degli smartphone venduti nel mondo erano dispositivi di fascia media, afferma Counterpoint. Se Apple domina il livello più alto, i produttori di Android, tra cui Samsung, condividono chipset di fascia media ed entry-level. Il quinto telefono più venduto al mondo è anche un membro del gruppo Galaxy A. Galassia A32.