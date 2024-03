Come inviare una risposta automatica utilizzando un indirizzo email iCloud

Sapevi che è possibile inviare risposte automatiche utilizzando il tuo indirizzo email iCloud? Sebbene sia nascosta nei meandri delle impostazioni del tuo iPhone, questa opzione esiste.

iCloud è un servizio di cloud computing ormai molto ben implementato nell'ecosistema Apple. Archiviazione nel cloud, streaming di foto, set di password, migrazione privata… Oltre a tutte queste funzionalità, iCloud ti consente anche di creare il tuo indirizzo email con un nome di dominio iCloud. Inutile dire che gli utenti di un indirizzo email iCloud sono piuttosto limitati in termini di funzionalità, a differenza di quelli di Outlook o Gmail.

Come i due servizi sopra menzionati, è ad esempio possibile configurare una risposta automatica da inviare quando si è assenti o non si riesce a controllare la propria posta. La funzione è abbastanza ben nascosta, poiché devi accedere all'app Impostazioni dell'iPhone. Quindi tocca il tuo nome nella parte superiore dello schermo, quindi tocca iCloud. Quindi vai al menu posta iCloud.

Avrai quindi accesso a tutta una serie di opzioni. Ciò che ci interessa qui è Risposte automatiche. Controlla l'opzione Invia risposte automatiche.

Quindi hai diverse opzioni. Puoi scegliere una data di inizio per l'invio di queste risposte automatiche e una data di fine. Nel grande rettangolo sottostante, digita il messaggio che desideri inviare automaticamente.

