“Inzaghi vuole Lukaku a tutti i costi”: Italia in fiamme per il ritorno del diavolo all’Inter

Romelu Lukaku è ancora “caldo” in Italia! L’attaccante, che la scorsa stagione è stato uno dei giocatori più titolati dell’Inter e che la scorsa estate ha lasciato il Chelsea per 115 milioni di euro, non è stato dimenticato. Se alcuni dei tifosi del club si sono sdraiati sulla schiena dopo la sua partenza, i Red Devils hanno ancora un ottimo punteggio in Italia.

E dopo la sua stagione deludente al Chelsea, Lukaku potrebbe considerare di lasciare Londra durante questa finestra di mercato estiva. Con in testa alla classifica, torna l’Inter. Te l’abbiamo informato questo giovedì Sono aperte le trattative tra Inter e Chelsea per il trasferimento di Lukaku. In ogni caso, il fascicolo è caldo in Italia poiché l’attaccante ha fatto la prima pagina del fascicolo Gazzetta dello sport Negli ultimi tre giorni. Il famoso quotidiano italiano, venerdì, ha detto che Lorenzo Inzaghi, l’allenatore dei nerazzurri, vuole a tutti i costi reclutare l’attaccante dei Devils. Inzaghi vota per Lukakuin testa al giornale.

“Possiamo togliere Romelu dalla squadra di Inzaghi, ma non dalla sua testa”.Segue il quotidiano stampato sulle pagine rosa, “Se dovessimo fare una lista di tifosi per il ritorno di Lukaku, l’allenatore sarebbe in testa. Inzaghi ci crede e ci spera, di poter costruire una seconda Inter con Lukaku in un ruolo specifico. Considera Lukaku come un giocatore dominante che può portare tanto all’Inter”.

Mercoledì il già prestigioso quotidiano sportivo italiano ha affermato che sono in corso discussioni su un trasferimento mentre giovedì quest’ultimo ha indicato un possibile legame con Paulo Dybala la prossima stagione al fianco dell’Inter.

Per poter portare a termine l’operazione, sotto forma di prestito, l’Inter dovrà pagare 23 milioni di euro. La Gazzetta afferma che il prezzo potrebbe essere abbassato se nel trasferimento venisse incluso un altro giocatore, che si tratti di Dumfries, Bastoni, Skriniar o Lautaro Martinez. Ma il quotidiano italiano parla ora di un attacco “atomico” all’Inter la prossima stagione con Lukaku, Dybala e Martinez… Quest’ultimo ha già detto, tramite il suo agente, di essere felice all’Inter e che non vede ragioni per cambiare esso. la sua melodia. In questo caso è molto probabile la partenza di Eden Dzeko.