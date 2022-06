Voci recenti di trasferimento 06/09: Tillmans – Gattuso – Lacazette – Trossard – De Jong – Alvini – Ellis – Lopez

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Trovalo qui prima! Tielemans – Gattuso – Lacazette – Trossard – de Jong – Alvini – Elis – López

Il Leeds ingaggia Rasmus Christensen dal Salisburgo

I pavoni stanno nuovamente reclutando dal club austriaco. (leggi di più)

RWDM ha preso di mira il suo futuro marcatore

RWDM sta già lavorando dietro le quinte per prepararsi alla prossima stagione e mettere insieme una squadra che può fare meglio della scorsa stagione con questo secondo posto in D1B e la sconfitta contro Seraing durante i playoff. (leggi di più)

Morgan de Sanctis è il nuovo direttore sportivo della Salernitana

L’ex portiere, soprattutto del Napoli o anche dell’Udinese e della Roma, Morgan De Sanctis, è il nuovo direttore sportivo della Salernitana, rimasto in Serie A.

Diego Lopez lascia l’Espanyol

Dopo 6 stagioni (di cui la prima in prestito dal Milan), Diego Lopez lascia l’Espanyol. Il 40enne non ha annunciato se si ritirerà o proseguirà la sua carriera.

L’associazione di Diego Lopez con #RCDE. Grazie dal profondo del mio cuore Incorpora il tweet! Buona fortuna in tutto ciò che verrà! – RCD Espanyol de Barcelona (RCDEspanyol) 9 giugno 2022

Il Bordeaux esercita l’opzione di acquisto di Albert Ellis

Albert Ellis, 26 anni, ceduto in prestito al Girondins de Bordeaux la scorsa estate da Boavista, rimarrà in Francia. Marine-et-Blancs ha annunciato di aver esercitato l’opzione per l’acquisto dell’Honduras che ha segnato 9 gol in 20 partite di Ligue 1 e, come promemoria, l’importo dell’opzione di acquisto sarà di 6 milioni di euro.

Massimiliano Alvini è il nuovo tecnico della Cremonese

Tornato in Serie A dopo 26 anni (1995-1996), la Cremonese decise di nominare Massimiliano Alvini come allenatore. Così l’italiano di Perugia (Serie B) succede a Fabio Pecchia, andato al Parma, sorprendendo tutti dopo aver portato il club lombardo in prima divisione.

Loris Karius lascia il Liverpool per sempre

Il portiere tedesco, celebre e sfortunato campione della finale di Champions League 2018, lascia i Reds. È accompagnato da molti dei suoi compagni di squadra. (leggi di più)